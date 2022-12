Saga “Crepúsculo” será relançada nos cinemas em dezembro

Crepúsculo retorna aos cinemas brasileiros neste mês, em comemoração ao aniversário de 10 anos da saga. O anúncio da retomada aconteceu na última segunda-feira (21), pela Paris Filmes. Baseadas nas obras de Stephenie Meyer, as produções tiveram seu fim marcado em 2012, consolidando o sucesso entre um público que sonhava em viver um romance vampiresco. Agora, os longas chegam às telonas a partir do dia 1 de dezembro.

A história começa quando Bella Swan (Kristen Stewart) se muda com seu pai para uma cidadezinha. A adolescente passa a ir à escola do local, onde conhece Edward Cullen (Robert Pattinson), que posteriormente começa a se encontrar com ela, sem que a garota saiba que ele é um vampiro. No meio do caminho, aparece um homem-lobo e brigas entre clãs de países diferentes.

O primeiro título da franquia, nomeado Crepúsculo, estreou em 2008 e arrecadou US$ 408 milhões. A partir do dia 8, Lua Nova, dirigido por Chris Weitz, divulgado ao público pela primeira vez em 2009, com faturamento de US$ 711 milhões, vai aparecer nos cinemas. Em 15 de dezembro, chega a vez de Eclipse, que gerou US$ 698 milhões. Amanhecer – Parte 1, ambientado no Rio de Janeiro e lançado em 2011, sob o comando de Bill Condon, com arrecadação de US$ 712 milhões, será exibido no dia 22 em diante. Em 29 de dezembro, por fim, o último capítulo, Amanhecer – Parte 2, que gerou US$ 848 milhões, chega às grandes telas.

Em São Paulo, os seguintes cinemas já confirmaram sessões: Cineflix, Cine Araújo, Cinépolis, Cinemark, Cinesystem, Kinoplex, Moviecom e UCI. Com a configuração de exibição de um longa por semana, com dias e horários definidos por eles, faz com que existam variações de uma empresa para outra.