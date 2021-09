Harry e Meghan estão na lista de pessoas mais influentes do mundo

Apesar dos altos e baixos da vida, incluindo problemas familiares, a vida do príncipe Harry e de sua esposa, a atriz Meghan Markle, segue como inspiração para muita gente. Recentemente, eles trouxeram ao mundo Lilibeth Diana, que promoveu Archie Harrison a irmão mais velho. E para completar o pacote de felicidade da família, o casal entrou no levantamento anual da Time das 100 pessoas mais influentes do mundo.

Veja também: Harry dá presente especial para festa luxuosa de 40 anos de Meghan Markle

A foto que estampa a capa da revista foi feita pelo fotógrafo Pari Dukovic na mansão de Harry e Meghan, avaliada em 14,65 milhões de dólares (cerca de R$ 76 milhões), em Montecito, Califórnia, nos Estados Unidos. A novidade foi revelada nesta quarta-feira (15), dia do aniversário de 37 anos do filho de Charles e Diana.

Um dos destaques da matéria é a paixão do casal por ações humanitárias e a grande vontade de unir todas as comunidades. Os duques de Sussex criaram a Fundação Archewell, em que evidenciam o trabalho de pessoas esquecidas pela sociedade, por meio das mídias sociais. Além disso, oferecem apoio emocional para mulheres e meninas negras nos Estados Unidos e alimentam vítimas de desastres naturais na Índia e Caribe.

Alguns famosos que acompanham o casal na lista da Time são Billie Eilish, Kate Winslet, Cathy Park Hong, Naomi Osaka, Britney Spears, Roger Cox e outros. A única brasileira da lista é a empresária Luiza Helena Trajano.