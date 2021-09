Kate Middleton retoma deveres reais com visita ao Afeganistão

Kate Middleton viaja nesta quarta-feira (15) para o Afeganistão. Seu destino é uma base da força aérea, com intuito de agradecer militares, mulheres e outros civis que ajudaram a retirar pessoas de Cabul, capital do país, após a tomada do Talibã.

A ação marca o retorno da duquesa de Cambridge aos deveres reais após um período de pausa durante o verão londrino. Será a primeira vez em mais de dois meses que a duquesa será vista em público. Seu último evento foi a final do campeonato de tênis de Wimbledon e a final do campeonato europeu de futebol, em que compareceu com o príncipe William e o príncipe George, em julho deste ano.

Um dos eventos recentes com a presença da duquesa ocorreu no último fim de semana. Kate e a família viajaram para o sudeste da França para celebrar o casamento de seu irmão, James Middleton com a esposa Alizée Thevenet.

Na ocasião, na RAF Brize Norton (estação das forças aéreas britânicas), Kate deve falar com algumas pessoas que participaram do grande esforço humanitário que ajudou a retirar mais de 15 mil pessoas do aeroporto de Cabul. Foi a maior operação humanitária em mais de 70 anos e a Brize Norton se tornou um dos principais pontos de entrada no Reino Unido.

Entre as pessoas que a duquesa irá encontrar estão também a tripulação aérea da RAF Brize Norton e médicos que ajudaram os feridos no aeroporto de Cabul. As pessoas retiradas do país foram acolhidas em um Centro de Repatriação, onde receberam alimentos, roupas, suporte médico e produtos de higiene.

No período estabelecido pelo Talibã para evacuação, mais de 850 pessoas, das 15 mil levadas pelos britânicos, chegaram à RAF Brize Norton. As aeronaves que resgataram as pessoas também transportaram suprimentos urgentes.

Com os três filhos na escola nesse início do ano letivo, Kate e William têm mais tempo para realizar tarefas públicas. O casal está com a agenda cheia nas próximas semanas e, segundo um de seus ex-assessores, os dois estão preparados para se complementar nas tarefas.

“Eles estão trazendo para diferentes meios de alcançar o todo. Ele tem a experiência de saber onde fica a instituição e vê-la evoluir. A Duquesa traz essa consciência pragmática de como é ser de uma família decente e realista”, afirmou Jamie Lowther-Pinkerton.