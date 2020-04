Nadia, a tigre fêmea que testou positivo para Covid-19

Nadia é uma tigresa de quatro anos que é uma das atrações do Zoológico do Bronx, em Nova York. Essa semana, infelizmente, ela virou notícia por ser o primeiro animal conhecido por ter sido infectado com o novo coronavírus nos Estados Unidos. Nadia foi testada positivo para a Covid-19 no domingo (5), os veterinários do zoológico confirmaram.

Nadia mostrou os sintomas após desenvolver uma tosse seca. e perder o apetite Segundo o zoológico, ela foi infectada depois de ter tido contato com um funcionário que não tinha nenhum sintoma aparente, o chefe dos veterinários, Paul Calle. O caso de Nadia, segundo o New York Times, é o primeiro oficial de animal com o vírus nos Estados Unidos. Outro caso conhecido de infecção de animal foi a de um gato doméstico, na Bélgica, que manifestou os sintomas e foi testado positivo, em março. O vírus foi transmitido para o gato por sua dona. Ambos permanecem em isolamento.

No zoológico do Bronx, além de Nadia, outros quatro tigres e três leões que manifestaram a mesma tosse seca e também deixaram de se alimentar, estão em observação. Apenas Nadia foi testada, para poupar os outros animais de passar pelo procedimento, que inclui anestesiá-los. Os testes em animais foram feitos com um material diferente do que é usado para testar humanos, que não tem em quantidade suficiente para testes sem suspeita.