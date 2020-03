Quarentena muda paisagens e faz animais voltarem a locais urbanizados

Em meio a crise causada pela pandemia do coronavírus, a natureza parece ter se levantado para nos lembrar da sua força. Com a expressiva diminuição da atividade humana, o meio ambiente começou a reaparecer onde antes estava esquecido.

No início deste mês, a Agência Espacial Americana, a Nasa, divulgou imagens de satélite que mostram um forte declínio nos níveis de poluição da China, o que teria sido resultado da desaceleração econômica causada pela propagação do vírus. Com a interrupção das atividades industriais, os níveis de dióxido de nitrogênio na atmosfera caíram abruptamente. O resultado? A qualidade do ar melhorou e o céu azul voltou a dar as caras por lá, como mostra um vídeo publicado pelo jornal South China Morning Post, de Hong Kong.

A redução nos níveis de dióxido de nitrogênio aconteceu primeiramente em locais próximos à cidade de Wuhan, epicentro da pandemia. Mas depois se espalhou por todo o país.

A Nasa também comparou imagens de janeiro e fevereiro de 2019 com o mesmo período em 2020, e a diferença no nível de poluição do ar na China é assustadora. “É a primeira vez que vejo uma queda tão dramática em uma área tão ampla causada por um determinado evento”, disse Fei Liu, pesquisador de qualidade do ar do Centro de Voo Espacial Goddard da Nasa, em um comunicado oficial.

Já na Itália, a população de Veneza se surpreendeu com as mudanças em um de seus mais famosos pontos turísticos. Com a ausência de pessoas, devido às medidas de restrição e isolamento, as águas dos canais estão mais claras e nítidas. Segundo a prefeitura da cidade italiana, a circulação das embarcações faz com que resíduos marítimos cheguem à superfície, deixando a água mais escura.

"…vamos confiar no olhar treinado dos venezianos que ficam surpresos com a recém-descoberta transparência de suas águas." No grupo do Facebook Clean Venice, lemos Manola : "Em 47 anos de vida, nunca vi minha Veneza tão limpa"https://t.co/xkWKG1l4wk — Davi Macedo (@odavimacedo) March 20, 2020

Um porta-voz da prefeitura disse em entrevista ao canal norte-americano CNN que, apesar da mudança na coloração, o nível de poluição nas águas do canal não diminuiu. “A água parece mais clara porque há menos tráfego nos canais, permitindo que o sedimento permaneça no fundo”. A redução no número de turistas circulando pelo local também parece ter atraído alguns animais. Cisnes foram vistos circulando por lá.

A vida marítima também reapareceu. Golfinhos foram filmados nadando próximo à costa da Ilha da Sardenha, também na Itália. Apesar do caos que vive o país, que já registrou mais de 3400 mortes pelo Covid-19, as mudanças nas paisagens foram celebradas pelos moradores nas redes sociais.

Venice hasn't seen clear canal water in a very long time. Dolphins showing up too. Nature just hit the reset button on us pic.twitter.com/RzqOq8ftCj — Gianluca De Santis (@b8taFPS) March 17, 2020

A quarentena e a brusca freada nas produções em massa geraram forçosamente um momento de reflexão para a humanidade. É hora de repensarmos nosso estilo de vida e nossa forma de consumo, que nos aprisionam em um sistema econômico fadado à destruição do meio ambiente.

