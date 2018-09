Motorista número 1 do Uber no Rio é mulher: “Tapa na cara dos machistas”

A carioca Luana Silva Rosa, 36 anos, é a motorista com a melhor avaliação dada pelos passageiros do Uber no Rio de Janeiro. O Estado tem 100 mil motoristas cadastrados no app e Luana é quem possui a maior nota, 4,98 (a máxima é 5).

Luana começou a fazer corridas pelo aplicativo há um ano. No inicio, ela só fazia viagens aos fins de semana para completar a renda da família, porém, em janeiro, ficou desempregada e decidiu se dedicar inteiramente a função de motorista. Agora tira o suficiente para sustentar os filhos e bancar a faculdade de Administração. Para manter as contas em ordem, ela mora na casa dos pais, pois se separou do marido.

Em entrevista ao Uol, a carioca comenta que esse reconhecimento “é um tapa na cara dos machistas. Tem homem que entra e fala ‘nossa, dirige muito bem’, como se fosse algo estranho” e que o gosto pela direção está no sangue da família. “Graças a Deus tive um bom motorista para me ensinar a dirigir: meu pai. Desde que eu tinha nove anos, ele levava eu e minha irmã para a Ilha do Fundão (na zona norte do Rio) e dirigia com a gente”, disse.

Quando descobriu que era a motorista numero 1 do aplicativo Luana se surpreendeu, mas acredita que isso se deve ao fato de tratar bem todos os seus passageiros. “Se você trata as pessoas com educação, dificilmente vai receber grosseria.”

Em relação ao assédio, Luana relata que até agora não passou por apuros. Pelo contrário, já conseguiu se livrar de sérios perrengues por ser mulher. “Os próprios passageiros me perguntam se levo muita cantada, mas em um ano tive três. Como passageira, levei muito mais cantada de motorista. Recebo um respeito muito grande como motorista”, revela.

