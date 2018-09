As cores de batom que vêm com tudo para a primavera

A estação mais florida do ano está chegando e a tendência é de que as produções fiquem mais vibrantes e coloridas. Na make, os batons que estarão em alta passeiam entre o coral, rosa, alaranjados e o v. A seguir, conheça as nuances que serão destaque na primavera 2018, segundo a Pantone.

Coral

O tom suave deixa a make mais iluminada e feminina.

Rose

O rose é um romântico e combina perfeitamente com uma make mais natural.

Alaranjado

O alaranjado combina com todos os tons de pele e dá um ‘up’ na produção.

Pink

O pink é um clássico, vibrante e pode ser usado em diferentes ocasiões.

Vermelho

Em um tom mais fechado, o vermelho transmite sensualidade.

