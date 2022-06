Atriz Marilu Bueno morre aos 82 anos no Rio de Janeiro

A Secretária Municipal de Saúde (SMS), do Rio de Janeiro confirmou a morte da atriz, Marilu Bueno, na tarde desta quarta-feira (22), no Rio de Janeiro, a artista tinha 82 anos e estava internada desde o começo do mês, seu estado de saúde apresentou piora durante nesta última semana – a causa de sua entrada ao hospital ainda não foi divulgada.

“A direção do Hospital Municipal Miguel Couto lamenta informar que a paciente Maria Luiza Bueno, conhecida como Marilu Bueno, faleceu na tarde desta quarta-feira, 22 de junho. Ela estava internada na unidade desde o final de maio e vinha recebendo todos os cuidados indicados para o quadro”, diz o informativo que revelou a morte de Marilu.

Durante a internação Bueno teve que ficar sedada e contou com ajuda de um respirador. Ela ficou sob cuidados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A internação já havia se repetido no mesmo hospital no ano de 2016, quando a atriz foi resgatada por bombeiros em sua casa em Copacabana e internada em estado grave por conta de uma infecção urinária. Ela passou por acompanhamento de seu estado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

A carreira de Marilu teve início nos anos 1960 com o filme O Cupim, dirigido por Carlos Manga. Sua primeira novela foi em 1972, com O Bofe, na Globo, emissora na qual estrelou outros grandes sucessos. Seus trabalhos mais conhecidos são Alto Astral (2014), Kubanakan (2003), Êta Mundo Bom! (2016), Sítio do Pica-Pau Amarelo (2007), e Guerra dos Sexos, nas duas versões existentes do título (1983 e 2012).

Seu último trabalho na emissora foi na novela Salve-se Quem Puder (2020), como a personagem Dulce. A artista não se casou e não deixa filhos com a sua partida.