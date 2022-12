Anielle Franco, Nísia Trindade e mais: conheça as ministras de Lula

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou nesta quinta-feira os nomes de 12 ministros de seu futuro governo, entre eles, várias mulheres. A jornalista Anielle Franco, irmã de Marielle Franco, vereadora carioca assassinada em 2018, será responsável pelo Ministério da Igualdade Racial. Nísia Trindade, presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), assumirá o Ministério da Saúde. A economista Esther Dweck, que ocupou cargos estratégicos no governo de Dilma Roussef, ficará à frente do Ministério da Gestão. Já Luciana Santos, engenheira, vice-presidente de Pernambuco e presidente do PCdoB, assumirá o Ministério de Ciência e Tecnologia, enquanto Cida Gonçalves, especialista em gênero e violência contra a mulher, cuidará do Ministério da Mulher.

Lula já havia anunciado a cantora Margareth Menezes como ministra da Cultura, Fernando Haddad na Fazenda, Rui Costa na Casa Civil, Flávio Dino no Ministério da Justiça, José Múcio Monteiro na Defesa e Mauro Vieira nas Relações Exteriores. O presidente eleito comunicou que, nos próximos dias, ainda anunciará os nomes que serão responsáveis por outros 13 ministérios.

Confira um pequeno perfil das mulheres anunciadas até agora que farão parte do futuro governo:

Anielle Franco

A jornalista, escritora e ativista pela igualdade racial e de gênero também é professora e atual diretora do Instituto Marielle Franco, que realiza atividades socioculturais para crianças carentes, e da Escola Marielles. Assim como sua irmã, Anielle Franco nasceu e cresceu na Favela da Maré, no Rio de Janeiro. Além da formação em jornalismo, ela é bacharel-licenciada em Inglês/Literaturas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e colaborou na biografia de Angela Davis. Este ano, Anielle lançou seu primeiro livro Cartas para Marielle, em homenagem à vereadora assassinada em 2018. Ela integrou a equipe de transição do futuro governo Lula, no grupo que tratou sobre políticas de gênero e, após ser indicada pelo presidente eleito para o Ministério da Igualdade Racial, publicou nas redes sociais: “Importante ressaltar que não adentro a equipe de transição sozinha, chego com o legado de Marielle e com a trajetória das mulheres negras. Isso mostra que somos muito maiores que qualquer discurso de ódio, desinformação e violências.”

Nísia Trindade

A socióloga Nísia Trindade será a primeira mulher a assumir o Ministério da Saúde. Ela também fez parte do grupo de transição governamental, no grupo técnico de Saúde, e é presidente da Fiocruz (também foi a primeira mulher a chegar ao cargo de liderança). onde coordenou as ações de combate à pandemia de Covid-19 e criou o Observatório Covid-19, iniciativa para monitorar e divulgar dados e notícias sobre a pandemia de coronavírus no Brasil. Nísia também colaborou nas negociações entre o Ministério da Saúde, a Universidade de Oxford (Reino Unido) e a farmacêutica Astrazeneca para a Fiocruz pudesse fabricar vacinas no país. Nísia ainda é membro de um consórcio internacional para pesquisa e combate do Zika vírus (Zika Alliance Network) e fez parte do grupo consultivo da Organização Mundial da Saúde (OMS) para implementar a Agenda 2030 de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Esther Dweck

Ligada ao PT, a doutora em Economia Esther Dweck já foi já foi assessora econômica e secretária de Orçamento Federal nos governos da presidente Dilma Rousseff. Agora, ela comandará o Ministério da Gestão (fruto da divisão do atual Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes), e a indicação de seu nome foi apoiada pelo Movimento Elas no Orçamento, iniciativa colaborativa e apartidária, criada por mulheres das áreas de planejamento, orçamento e finanças públicas para impulsionar a presença de profissionais como elas na política institucional. Formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Esther é doutora em Economia da Indústria e Tecnologia pela mesma instituição, onde, desde 2009, é professora adjunta do Instituto de Economia.

Continua após a publicidade

Luciana Santos

A futura ministra da Ciência e Tecnologia é vice-governadora de Pernambuco e presidente nacional do PCdoB desde 2015, um dos partidos que apoiaram Lula e que farão parte de sua base de governo. Engenheira elétrica formada pela engenharia elétrica na UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), Luciana engajou-se na política através do movimento estudantil. Em 1994, ela foi deputada estadual suplente e assumiu a vaga dois anos depois. Reelegeu-se em 1998 e, em 2000, assumiu a prefeitura de Olinda, sendo reeleita em 2004, com 107 mil votos. De 2009 a 2010, foi secretária estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, na gestão de Eduardo Campos (PSB), e deixou o cargo para eleger-se deputada federal, tendo dois mandatos: de 2011 a 2014 e de 2015 a 2018.

Cida Gonçalves

Futura ministra das Mulheres, Cida Gonçalves ocupou o cargo de secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres nos governos anteriores de Lula e Dilma Roussef. Ela é consultora em políticas públicas para o enfrentamento da violência doméstica e realiza workshops em prefeituras e governos estaduais. Historicamente ligada ao PT, concorreu pelo partido ao cargo de deputada constituinte em 1986, sendo a única mulher a disputar esse espaço. Em 1988 e 2000, também foi candidata à vereadora no Mato Grosso do Sul.

Com uma prolífica carreira —que inclui mais de 10 álbuns, quatro indicações ao Grammy e mais de 20 turnês internacionais ao logo de tês décadas—, a cantora baiana é também um dos maiores símbolos da potência da cultura afro-brasileira na música. Margareth também é conhecida por sua forte atuação em campanhas e projetos sociais. Em 2008, por exemplo, ela criou a (ONG) Associação Fábrica Cultural, que atua nos eixos de Cultura, Educação e Sustentabilidade e que, em 2014, passou a integrar o Mercado Iaô, em Salvador. A iniciativa impulsiona o trabalho de uma centena de artesãos e empreendedores criativos, promovendo música, gastronomia e artes visuais. Margareth é ainda embaixadora do Folclore e da Cultura Popular do Brasil pela IOV/UNESCO e umas das personalidades negras mais influentes do mundo. segundo a Mipad 100, da ONU, em 2021.

Outros nomes

Entre os anúncios desta quinta-feira, também tiveram destaque os nomes do advogado Silvio Almeida para o Ministério dos Direitos Humanos e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que ocupará o Ministério da Indústria e Comércio. Essa não é a primeira vez que um vice-presidente será também ministro: no primeiro governo de Lula, o então vice, José de Alencar, ficou responsável pelo Ministério da Defesa, e Michel Temer, vice de Dilma, chefiou a Secretaria de Relações Institucionais.

Lula escolheu o vice-presidente do PT, Márcio Macedo, para liderar a Secretaria-Geral de seu governo. Jorge Messias ocupará a Advocacia-Geral da União (AGU), e Vinícios Carvalho ficará na Controladoria-Geral da União (CGU).

Confira a lista das ministras e ministros anunciados por Lula até agora:

Fernando Haddad – Ministério da Fazenda

– Fazenda Flávio Dino – Ministério da Justiça

Justiça José Múcio Monteiro – Ministério da Defesa

Defesa Margareth Menezes – Ministério da Cultura

– Cultura Mauro Vieira – Ministério das Relações Exteriores

– Relações Exteriores Rui Costa – Ministério da Casa Civil

– Casa Civil Alexandre Padilha – Ministério das Relações Institucionais

Relações Institucionais Nísia Trindade – Ministério da Saúde

Saúde Camilo Santana – Ministério da Educação

Educação Esther Dweck – Ministério da Gestão

Gestão Márcio França – Ministério de Portos e Aeroportos

Portos e Aeroportos Luciana Santos – Ministério da Ciência e Tecnologia

Ciência e Tecnologia Cida Gonçalves – Ministério das Mulheres

Mulheres Wellington Dias – Ministério do Desenvolvimento Social)

Desenvolvimento Social) Luiz Marinho – Ministério do Trabalho

Trabalho Anielle Franco – Ministério da Igualdade Racial

Igualdade Racial Silvio Almeida – Ministério dos Direitos Humanos

Direitos Humanos Geraldo Alckmin – Ministério da Indústria e Comércio