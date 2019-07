Modelo brasileira de 15 anos com Down vira capa de revista na Austrália

View this post on Instagram

Gratidão é a palavra que dorme e acorda comigo! E tudo flui na minha vida com naturalidade… Esse mês de junho, sou Capa de uma revista na Austrália, a @katwalkkidsfashionmagazine. E o mais bonito é q o dinheiro arrecadado será p uma instituição chamada Katwalk for Kids que ajuda crianças com deficiências. Foi tudo feito com muito carinho e cuidado e o registro foi feito pelo fotógrafo @eduardoguilhon. Eu ameiii o resultado. Espero q vcs também gostem… bom domingo!🙏💞 . . . . #Repost @katwalkkidsfashionmagazine • • • • • • June Issue with @georgiafurlan.oficial on the cover out Wednesday 26th. PHOTOGRAPHER: @eduardoguilhon EVERDAY HERO: @chaletlizettebrannan ARTICLE: @aliana_10y BLOG: @aurora_marskell Plus wonderful photography and our amazing models. But online through Magcloud. #kidsootd #instakidsfashion #kidsgotstyle #childmodel #fashion #kids #kidsfashion #girlsfashion #boysfashion #model #childmodel #children #inclusion #diversity #magazine #style #instagram #iger #igkids #brandambassador #designer #photography #photographer #portrait #katwalkkidsfashionmagazine #downsyndrome #downsyndromemodel