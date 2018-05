Mãe PM reage a assalto e mata ladrão ao lado das crianças

Uma policial militar acompanhada de sua filha pequena reagiu a um assalto em frente a uma escola de Suzano (Grande SP) e matou o assaltante. Elas chegavam para a festa de Dia das Mães, por volta das 8h deste sábado (12).

Ela, que estava de folga, disparou três vezes contra o ladrão, que caiu no chão e então foi desarmado, segundo a Folha. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital.

Mães e crianças pequenas aguardavam a abertura dos portões da escola particular Ferreira Master. Elas foram abordadas por um rapaz com um revólver calibre 38, que anunciou o roubo. Enquanto ele revistava um funcionário da escola, a policial sacou seu revólver e o atingiu com tiros no peito e na perna. O homem caiu de costas na rua, e soltou a arma. A PM o virou de bruços e o rendeu até a chegada do atendimento.

