Mãe de modelo fala pela primeira vez sobre morte do filho

Heloisa Cotta, mãe de Tales Cotta, modelo que teve mal súbito e faleceu durante desfile no São Paulo Fashion Week (SPFW) no sábado (27), usou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez sobre a morte do filho. No comunicado, ela esclareceu rumores e pediu respeito da mídia.

“Gostaria de deixar claro aqui, principalmente para algumas matérias da mídia, que o Tales Cotta não estava sem se alimentar porque eu como mãe sempre me preocupei com a saúde dele também. Poucos minutos antes do desfile, perguntei se havia se alimentado e ele me respondeu que tinha comido bastante. Que tinha de tudo no backstage. Informo também que ele não sofria de epilepsia e que epilepsia não mata. Sempre teve muita saúde e sempre se cuidava com exames periódicos, portanto as fatalidade acontecem e era a hora dele. Estamos todos aqui de passagem. Só não quero que as mídias comecem a inventar histórias para venderem informação falsa. Agradeço o carinho de todos. Os que o conheciam, que não são poucos, e os que não o conheciam. Meu filho era um menino de ouro. Não tinha vícios. Vai me fazer muita falta…”, escreveu.

A Agência Base MGT, onde Tales trabalhava, também publicou uma nota oficial sobre o falecimento do modelo.

“A Agência Base MGT comunica, com extremo pesar, o falecimento do modelo Tales Cotta (26 anos), que sofreu um mal súbito durante o desfile da OCKSA, neste sábado (27.04). Ressaltamos que Tales está em nosso casting há um ano e meio e sempre teve comportamento exemplar. O modelo não era estreante, já desfilou em outras edições tanto do SPFW, quanto outros importantes eventos de moda, como a Casa de Criadores. Ressaltamos que Tales nunca apresentou ou se queixou de problemas de saúde. Ele mantinha uma dieta saudável (era vegetariano), não usava substâncias ilícitas e estava em plenas condições para participar do desfile. Aguardamos o laudo médico e pedimos respeito nesse momento de profunda tristeza.Estamos prestando toda a assistência à família e amigos de Tales Cotta, que estará para sempre em nossos corações e memória”, diz o comunicado.

Tales Cotta Soares tinha 26 anos e estava participando pela segunda vez do desfile da SPFW. Depois de desmaiar, o modelo chegou a ser socorrido e levado com vida ao pronto-socorro, mas não resistiu.

