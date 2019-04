Morre modelo que desmaiou na SPFW

Morreu na tarde deste sábado o modelo que desmaiou em um dos desfiles da SPFW, que terminou hoje (27). A cena de Tales Cotta, 26 anos, passando mal assustou a todos os presentes, durante o desfile da marca Ocksa.

A assessoria de imprensa do evento emitiu um breve comunicado sobre o ocorrido. “O modelo Tales Soares teve um mal súbito durante o desfile da Också. [Ele] foi prontamente atendido pela equipe de socorristas do evento e em seguida levado ao hospital”, diz a nota. Ele foi socorrido na passarela e levado ainda com vida a uma ambulância na parte externa do Arca, espaço na zona oeste paulistana, onde ocorrem os desfiles.

A causa da morte do modelo da agência MGT ainda não foi divulgada.