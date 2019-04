Quem era o modelo que morreu na SPFW

Tales Cotta, o modelo que morreu na tarde de sábado (27) após desmaiar em um desfile no último dia da São Paulo Fashion Week, tinha 26 anos e fazia sua segunda participação no evento de moda. Ele faleceu após passar mal durante a apresentação da marca Ocksa. Tales Cotta é o nome artístico usado por Tales Soares.

Após o anúncio de sua morte, a assessoria de imprensa do evento afirmou, através de um comunicado, que Tales teve um mal súbito. “Lamentamos esta fatalidade e prestamos nossas sinceras condolências à família de Tales”, diz o comunicado divulgado pela SPFW.

Em sua passagem pela passarela, o jovem teria tropeçado na sandália e caído. Os participantes do evento, por pensarem que se tratava de uma performance do desfile, demoraram a reagir. Segundo testemunhas, a equipe de socorristas levou em torno de três minutos para prestar o atendimento. Na sequência, a transmissão dos desfiles foi cortada.

Natural de Manhuaçu, município no interior de Minas Gerais, a 290 quilômetros de Belo Horizonte, o modelo começou a trabalhar com a Base MGT, agência de modelos e atores de São Paulo, em setembro de 2018. No site da agência, ele é descrito como um modelo de “olhos verdes e cabelo platinado”. Tales era modelo desde os 18 anos e fez faculdade de Educação Física na UFES (Universidade Federal do Espírito Santo).

Em uma publicação feita por ele no Instagram de 26 de outubro de 2018, escreveu sobre a emoção de ter participado de sua primeira SPFW, na edição anterior à atual. Para o jovem, era um sonho realizado. “Hoje foi superação. É olhar pra trás a cada dia e dizer: ‘Não desista’”, escreveu. “Amigxs que acompanham e torcem por mim: esse sonho é nosso e foi concluído com sucesso. Seguimos.”

