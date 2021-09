Atriz britânica é internada na UTI após ser atropelada por caminhão

A atriz britânica Kathryn Prescott foi atropelada por um caminhão de cimento na última terça-feira (7), enquanto passava por um cruzamento na cidade de Nova York.

A gêmea de Kathryn, a também atriz Megan Prescott, usou as redes sociais para contar o ocorrido e lamentou não poder viajar para ajudar a irmã, que se encontra em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com a pelve quebrada em dois lugares, assim como também as pernas, pés e a mão esquerda.

“Ela tem uma sorte incrível de estar viva. Ela por pouco não ficou paralisada. Os médicos estão esperançosos de que ela terá uma recuperação completa, mas isso só será possível com os cuidados corretos”, Salientou Meghan, que explicou que a irmã passou por uma cirurgia bem complexa, mas continua com os membros lesionados.

Para ajudar Kathryn na recuperação, a irmã pediu à embaixada dos EUA para abrir uma exceção para visitar o país, mas teve o pedido negado. “Solicitei à Embaixada dos Estados Unidos a isenção das atuais restrições que proíbem qualquer cidadão estrangeiro de entrar no país e fui negada hoje, estou arrasada”, lamentou.

Mesmo com a vacinação contra Covid-19, em dia Meghan foi impossibilitada de embarcar do Reino Unido para os Estados Unidos. “Estou duplamente vacinada, fiz um teste de PCR ontem e posso voar rapidamente. Tenho documentos do hospital que confirmam a extensão dos ferimentos de Kathryn e estou disposta a fazer qualquer coisa para chegar até ela o mais rápido possível. Se alguém souber de alguma maneira de apelar da decisão da Embaixada dos Estados Unidos, por favor, entre em contato”, pediu.

Atriz Kathryn ganhou notoriedade pela participação nas séries Skins e 24 horas: o legado, e no filme O Mínimo para Viver.

Por conta do coronavírus, pessoas estão impossibilitadas de viajar do Reino Unido para os Estados Unidos, como consta no portal da embaixada norte-americana no Reino Unido.