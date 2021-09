Retrato de décadas: relembre as atrizes que já interpretaram Lady Di

Nas últimas três décadas nós já vimos diversas produções que retratam a vida da princesa Diana. Desde produções independentes até The Crown, a série de sucesso da Netflix sobre a realeza britânica, muitos foram os pontos factuais da vida de Diana que foram recriados. Naturalmente, algumas produções foram mais precisas do que outras, mas em geral, o resultado sempre foi surpreendente, inclusive na escolha das intérpretes de Lady Di.

De Julie Cox à recente atuação tão esperada de Kristen Stewart no próximo lançamento Spencer, de quantas princesas Dianas televisivas e cinematográficas você se recorda?

Enquanto aguardamos ansiosamente o lançamento de Spencer e a quinta temporada de The Crown, relembre algumas das estrelas que deram a vida à princesa de Gales nas produções.

Kristen Stewart

Apesar de só termos visto a caracterização e atuação da atriz pelo trailer e fotos até então divulgados, Kristen Stewart promete fazer história ao dar vida a princesa Diana no filme Spencer. Com lançamento agendado ainda para este ano, o filme para muitos já é considerado digno de Oscar.

Emma Corrin

A atriz britânica é a nossa mais recente Diana das telinhas. Emma, que teve a honra de retratar Lady Di na quarta temporada de The Crown, a série de sucesso da Netflix, deu tudo de si — ela ganhou um Globo de Ouro, um Critic’s Choice Award e um SAG pelo papel — para reconstruir artisticamente os primeiros estágios do relacionamento da princesa com o príncipe Charles, desde como eles conheceram até as ruínas que chegou a relação após o casamento, destacando suas lutas pessoais, tal como o transtorno alimentar, seu isolamento e a maneira como ela foi tratada por outros royals.

Elizabeth Debicki

Há menos de um mês fomos surpreendidos pelo anúncio da Netflix de que Elizabeth Debicki, a estrela de O Grande Gatsby, seria a nova Diana na quinta temporada de The Crown. A nova fase da produção promete retratar os anos 90, ou seja, vem por aí muita tensão com a separação de Lady Di e Charles e a trágica morte da princesa no acidente. Embora ainda não tenhamos assistido a sua performance, esperamos grandes coisas!

Naomi Watts

A anglo-australiana Naomi Watts foi escalada como a atriz principal no filme Diana. Lançado em 2013, o longa que é tido como uma das maiores biografias da princesa, foi baseado no livro Diana: Her Last Love, lançado em 2001 por Kate Snell. Dar vida aos relacionamentos da falecida princesa com Hasnat Khan e Dodi Fayed foi o desafio da atriz.

Amy Seccombe

Lançado em 1998, o filme Diana: a princesa do povo é um tributo a Lady Di, que faleceu em um acidente no ano anterior ao lançamento do longa. A atuação de Amy Seccombe se concentrou principalmente em seu curto romance com o bilionário Dodi Fayed, incluindo o momento da morte dos dois.

Serena Scott Thomas

Serena interpretou a icônica figura real em Diana: Her True Story [Diana: sua verdadeira história], uma produção da NBC de 1993. Adaptado da obra bibliográfica de mesmo nome de Andrew Morton, o filme, além de contar coma belíssima atuação de Thomas, também usou imagens antigas da verdadeira Diana, nas quais ela fala abertamente sobre os altos e baixos da vida sob o olhar atento da monarquia e do público.

Lesley Harcourt

Apesar de sua aparição ter sido breve no filme, a atriz escocesa Lesley Harcout interpretou a figura materna do príncipe William no longa William & Catherine: A Royal Romance, em uma cena que recriava a polêmica entrevista da princesa com a BBC. O filme foi ao ar em 2011, quatro meses após o casamento real de William com Kate Middleton.

Bonnie Soper

A neozelandesa Bonnie Soper interpretou a princesa do povo em duas produções baseadas na história de Harry e de sua mulher Meghan Markle. Os flashs em que ela aparece são essenciais já que nós, curiosas, sabemos o quanto a figura materna é essencial para o príncipe. O primeiro filme, Harry & Meghan: A Royal Romance, foi lançado em 2018, uma semana antes do casamento do duque e da duquesa de Sussex. O segundo, Harry & Meghan: Becoming Royal, lançado em 2019, não foca tanto no romance dos dois, mas no drama do primeiro ano de casamento dos duques.

Genevieve O’Riley

A atriz irlandesa-australiana Genevieve O’Riley interpretou Diana no documentário Diana: Last Days of a Princess, de 2007. Como o título sugere, o programa se concentrou nos últimos anos de sua vida, que culminou em sua trágica morte em 1997 e delineou tudo o que havia entre eles, incluindo seu relacionamento com Dodi Fayed.

Julie Cox

Adaptado da biografia dramática de Anna Pasternak, Princess in Love foi lançado em 1996 e carrega o mesmo ar melancólico do livro. Nele, a atriz Julie Cox foi a responsável por interpretar Diana e se entregou à personagem no relato sobre o suposto relacionamento romântico de Lady Di com o jogador de pólo James Hewitt enquanto ela ainda era casada com o príncipe Charles.