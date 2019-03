Jovem morre após ter o corpo queimado por namorado em festa

A morte da jovem Isabela Miranda de Oliveira segue sendo investigada pela Polícia Civil de Franco da Rocha. A garota de 19 anos teria sido abusada sexualmente, espancada e queimada no último domingo (03) durante um churrasco, no bairro dos Cristais.

Segundo a família de Isabela, a garota foi convidada por uma amiga para a festa. Ela estava acompanhada pelo namorado de 21 anos, uma cunhada, de 20, e o noivo dela, de 23 anos.

Em entrevista à Record TV, a família contou como a garota teria morrido. Segundo os parentes, Isabela teria sido abusada sexualmente e, em seguida, espancada e queimada pelo namorado. Ambos estavam em uma chácara e, quando o rapaz tentou fugir, foi impedido pelo caseiro.

Leia mais: Homem mata namorada em briga após Carnaval, foge e é preso em seguida

Logo depois do crime, o suspeito de homicídio foi detido e teve a prisão temporária decretada, que, em seguida, foi convertida em preventiva. Durante a festa, a garota teria ficado embriagada devido a um jogo de desafios.

Entenda o caso

De acordo com os familiares da vítima, Isabela foi levada até um dos quartos da residência para que se recuperasse. E, já que vestia apenas um biquíni, seus amigos teriam a coberto com um lençol.

Foi nesse momento que o noivo da cunhada da vítima teria entrado no quarto e estuprado a jovem enquanto ela dormia. No boletim de ocorrência, no entanto, há a hipótese de que o sexo pode ter sido consensual.

Leia mais: Jovem é espancada e abandonada em estrada; namorado é suspeito

Uma amiga e o namorado acabaram flagrando o ato. Os dois homens tiveram uma grande discussão e tanto Isabela quanto o cunhado foram espancados.

Enquanto o rapaz agredido era socorrido, o namorado e a amiga de Isabela permaneceram na chácara. O suspeito de estupro ficou em observação no Hospital Estadual de Francisco Morato e está muito confuso devido às agressões. Ele ainda não está em condições de prestar depoimento.

A família de Isabela disse também que o namorado, muito nervoso, ameaçou pessoas na festa com uma faca. Nesse momento, a menina foi levada a um banheiro para que não fosse mais agredida.

Leia mais: Grávida é espancada pelo marido e morre durante parto prematuro

Para fazer com que a namorada saísse do cômodo, ele teria ateado fogo em pedaços de plástico e jogado no banheiro. Muito debilitada, Isabela teria caído sobre um colchão em chamas.

A garota foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada até o Hospital da Luz. Isabela teve queimaduras em 80% do corpo e, segundo médicos, teve falência dos órgãos na última quarta-feira (06).

–

Veja mais: NASA terá primeira caminhada espacial só com astronautas mulheres

Siga CLAUDIA no Youtube