Homem mata namorada em briga após Carnaval, foge e é preso em seguida

Na madrugada de terça-feira (05), o feriado da família de Thaís de Andrade terminou de forma trágica. A balconista de 29 anos foi morta pelo namorado Anderson Dornelos Urich, de 25 anos, logo depois que o casal voltou de um desfile de Carnaval.

O crime aconteceu na casa dos dois, no Jardim Ouro Verde, em Borborema, São Paulo. O homem estrangulou a namorada, fugiu e, em seguida, foi preso perto da residência.

Segundo a Polícia Militar, os dois deixaram a filha da vítima, de 14 anos, na casa da avó materna em torno de 3h30 da manhã e voltaram para casa, depois de participarem do Carnaval de rua da cidade. O caso foi tratado como feminicídio e chocou toda a cidade de 15,5 mil habitantes.

Logo depois de apertar o pescoço da namorada, motivado por uma suposta discussão, Anderson fugiu e ligou para a família. Durante o contato com os pais, ele disse que tinha “feito uma besteira e machucado a namorada”.

A partir da confissão do filho, o pai do criminoso foi até a casa dos dois e, ao encontrar Thaís com marcas no pescoço, chamou a polícia. O corpo dela foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jaboticabal.

Anderson foi preso no portal de entrada da cidade e só foi informado da morte da mulher na delegacia da Polícia Civil de Borborema. Ele foi levado para o pronto-socorro para fazer exames para avaliar se estava alcoolizado ou sob efeito de drogas.

O criminoso foi indiciado por feminicídio e levado à cadeia de Ibitinga, uma cidade da região. Anderson foi apresentado à Justiça para audiência de custódia na quarta-feira (05). O corpo de Thaís foi velado na cidade e sepultado na quarta-feira (06), no Cemitério Municipal de Borborema.

