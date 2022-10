Descubra quais atores recebem os maiores salários na Marvel

Atualizado em 18 out 2022, 15h25 - Publicado em 19 out 2022, 08h00

Com inúmeros blockbusters memoráveis, a Marvel é um dos estúdios cinematográficos mais rentáveis de todos os tempos. Aliás, Vingadores: Ultimato — estrelado por Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Chris Evans e outras estrelas — detém o recorde da segunda maior bilheteria da história, perdendo apenas para Avatar.

Com isso, é de se imaginar que o cachê dos astros do Universo Cinematográfico da Marvel sejam igualmente impressionantes. Quem será que ganha mais? Chris Pratt como “Peter Quill”? Robert Downey Jr. como “Homem de Ferro”? Ou Scarlett Johansson vivendo a icônica “Viúva Negra”? Descubra a seguir:

10. Chris Pratt (US$ 5 milhões)

Cinco milhões de dólares pode parecer um valor baixo considerando que o ator protagonizou sucessos de bilheteria como Guardiões da Galáxia e Jurassic World. Contudo, insiders da indústria cinematográfica afirmam que este foi o pagamento recebido pelo astro apenas para ser coadjuvante em Vingadores: Guerra Infinita.

9. Brie Larson (US$ 5 milhões)

Brie Larson — que vive a Capitã Marvel no MCU — está empatada com Chris Pratt na lista. Contudo, devemos considerar que US$ 5 milhões (segundo informações do The Hollywood Reporter) foi o salário recebido pela estrela para protagonizar o seu primeiro filme solo na Marvel. Com a continuação confirmada para 28 de julho de 2023, é seguro afirmar que a atriz vencedora do Oscar deverá minimamente dobrar o seu cachê.

8. Benedict Cumberbatch (US$ 6.4 milhões)

Antes mesmo de alcançar níveis extraordinários de popularidade na Marvel, Benedict Cumberbatch já era um ator bastante querido pelo público. Prova disso são produções aclamadas como O Jogo da Imitação e Sherlock, protagonizadas pelo astro. Junte isso à boa recepção que Doutor Estranho recebeu desde o seu primeiro volume, e é possível entender o porquê de Cumberbatch receber um salário de US$ 6,4 milhões para interpretar Stephen Strange na continuação da franquia. Vale lembrar que o ator está confirmado em Vingadores: Guerras Secretas, que tem previsão de lançamento para 2026.

7. Paul Rudd (US$ 8 milhões)

Paul Rudd possui uma carreira consistente na comédia. Por este motivo, poucos conseguiram imaginá-lo interpretando um herói no MCU. No fim das contas, o carisma que o ator trouxe ao papel de Homem-Formiga acabou sendo um dos maiores atrativos do filme para o público e crítica especializada. Com toda essa boa recepção, Rudd recebeu impressionantes US$ 8 milhões apenas para realizar uma participação em Vingadores: Ultimato, de acordo com a Forbes.

6. Jeremy Renner (US$ 15 milhões)

Entre todos os Vingadores, Hawkeye é o único que não ganhou um filme solo, recebendo “apenas” um seriado no Disney+. Porém, a aparente falta de popularidade não impediu Renner de receber um salário extremamente semelhante aos dos grandes protagonistas do estúdio. Segundo dados da Forbes, Jeremy conquistou impressionantes US$ 15 milhões para interpretar Hawkeye em Vingadores: Ultimato.

5. Mark Ruffalo (US$ 15 milhões)

Substituindo Edward Norton como Hulk, Mark Ruffalo não demorou para alcançar uma legião de fãs com a sua interpretação do personagem. E mesmo perdendo a chance de protagonizar o único filme solo do herói — lançado em 2008 —, Ruffalo também recebeu US$ 15 milhões para estrelar Vingadores: Ultimato, a mesma quantia de muitos de seus colegas de elenco, segundo dados do “The Hollywood Reporter”.

4. Chris Evans (US$ 15 milhões)

O Capitão América se tornou um dos personagens mais emblemáticos do Universo Cinematográfico da Marvel, graças à performance inesquecível de Chris Evans. Consequentemente, não é uma grande surpresa que Evans tenha um dos maiores salários do estúdio. Segundo a Forbes, o ator recebeu US$ 15 milhões para protagonizar Vingadores: Ultimato.

3. Chris Hemsworth (US$ 20 milhões)

Agora chegamos à elite do MCU: em terceiro lugar, está Chris Hemsworth, que recebeu US$ 20 milhões para retornar em Thor: Love and Thunder, de acordo com a Variety. Antes de ingressar no estúdio, o ator não era tão popular. Contudo, o astro rapidamente ajudou a moldar a imagem de Thor nos cinemas, transformando o personagem em um dos heróis mais cultuados pelo público.

2. Scarlett Johansson (US$ 20 milhões)

Scarlett Johansson está no Estúdio Cinematográfico da Marvel há mais de uma década, sendo uma das estrelas de maior permanência no estúdio. Contudo, com o lançamento simultâneo de Viúva Negra nos cinemas e streaming, Johansson precisou enfrentar a Disney na justiça devido a uma quebra de contrato.

Segundo a estrela, o estúdio garantiu que o lançamento de seu primeiro filme solo aconteceria exclusivamente nas telonas. Em contrapartida, a Disney acabou divulgando publicamente que a estrela recebeu um cachê de US$ 20 milhões, um dos maiores da história da Marvel, para protagonizar “Black Widow”.

1. Robert Downey Jr. (US$ 75 milhões)

Robert Downey Jr. não apenas foi o ator a dar o pontapé inicial no MCU com Homem de Ferro, como também ajudou a moldar a imagem do estúdio da Marvel como conhecemos hoje. Portanto, não é surpreendente que o astro detenha o recorde de maior salário do Universo Cinematográfico da Marvel, segundo dados da Forbes.