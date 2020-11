Carro de irmão do ator Marco Ricca é encontrado com corpo dentro

Desaparecido desde 2014, o carro do produtor cultural Giuliano Ricca, irmão do ator Marco Ricca foi encontrado na segunda-feira, 2, com uma ossada dentro. Giuliano e Marco eram sócios em uma produtora e produziam projetos culturais.

O veículo estava às margens da rodovia Presidente Dutra, na altura da cidade de Santa Isabel, e de acordo com reportagem do G1, que ouviu a polícia rodoviária federal, havia sinais de capotamento.

O carro foi achado por homens que consertavam uma cerca em um sítio e estava cerca de 20 metros abaixo da estrada. Foi preciso um guincho para retirá-lo.

Um exame de DNA será feito para identificar se os restos mortais são mesmo de Giuliano. Nos documentos encontrados pelos policiais federais rodoviários o nome de Giuliano ainda estava legível.

No dia do seu desaparecimento, o produtor cultural estava indo de carro para o Rio de Janeiro, o trecho da rodovia próximo ao local em que seu carro foi encontrado é considerado perigoso e,na época, não havia muro de proteção. A hipótese da investigação é de acidente.