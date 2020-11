O ator Johnny Depp não gostou nem um pouco de ser chamado de “espancador de esposas” pelo tabloide The Sun, em 2018, e resolveu mover um processo judicial contra o veículo. A decisão do juiz Andrew Nicol, da Suprema Corte do Reino Unido, foi anunciada nesta segunda-feira (2) e Depp acabou perdendo.

A defesa do News Group Newspaper (NGN), que controla o The Sun, alegou que a reportagem se baseia em mais de 14 denúncias feitas pela atriz Amber Heard, com quem Depp foi casado entre 2015 e 2016. Ela o acusa de violência doméstica.

“A grande maioria das alegadas agressões à Sra. Heard pelo Sr. Depp foram provadas de acordo com o padrão civil”, disse o juiz no despacho da decisão. Ele também chegou a citar o fato de que o ator tentou fazer com que a ex-mulher fosse vista pela Justiça como golpista e interesseira.

“Embora ele tenha provado os elementos necessários da sua causa de ação por difamação, os réus sustentaram a veracidade substancial do que publicaram”, continuou o juiz. Nos Estados Unidos, o ator move um processo parecido contra o Washington Post, cujo veredito ainda está em aberto.

Até hoje Johnny Depp nega que tenha sido violento com Amber Heard. Alega, inclusive, que ela é quem foi agressiva durante o relacionamento dos dois. Ele diz que chegou a perder a ponta de um dedo ao ser atacado pela ex com uma garrafa.

A atriz, por sua vez, relatou à Justiça que foi agredida pelo menos 14 vezes e diz que o ex-marido se tornava “um monstro” em decorrência do consumo de álcool e drogas. Com depoimentos detalhados, ela afirma que Depp já lhe deu socos, tapas, chutes e golpes na cabeça, além de ter tentado sufoca-la. Também garante que ele a ameaçou de morte mais de uma vez.