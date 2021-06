Grávida morre em ação da PM na comunidade de Lins, Rio de Janeiro

Aos 24 anos, a designer de interiores e vendedora Kathlen de Oliveira Romeu foi morta após ser atingida por uma bala perdida nesta terça-feira (8) na comunidade Lins do Vasconcelos, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações da secretaria municipal de Saúde do Rio para o jornal O Globo, a moradora, que estava que estava grávida de seu primeiro filho, foi levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas já chegou sem vida ao local.

A Unidade de Polícia Pacificadora registrou que uma mulher foi encontrada por agentes da polícia baleada. Segundo os PMs, o tiroteio começou quando bandidos deram início à troca de tiros.

“Testemunhas serão ouvidas e diligências realizadas para esclarecer todos os fatos e identificar de onde partiu o tiro que atingiu a vítima”, disse a Polícia Civil por meio de uma nota sobre a investigação, que é conduzida pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, moradores protestaram pela morte de Kathlen. A via está ocupada nos dois sentidos.

Em sua 14ª semana de gestação, a jovem compartilhou em suas redes sociais a descoberta da gravidez. “Estou me descobrindo como mãe e fico assustada pensando como vai ser… Dou risada, choro e tenho medo. Um misto de sentimentos. Talvez os mais doidos do mundo, mas vou dar risada lá na frente disso tudo. Obrigada Senhor por abençoar meu ventre e me permitir gerar o amor da minha vida”, disse Kathlen.

No perfil da vendedora, amigos deixam mensagens sobre a perda da jovem. “Estou sem chão”, disse uma pessoa. A última publicação dela é uma foto segurando a barriga com a legenda: “Bom dia, neném”.