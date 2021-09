Há 39 anos, Grace Kelly morria em um trágico acidente de carro

Nesta terça (14), completaram-se 39 anos desde o dia da morte de Grace Kelly. A princesa de Mônaco foi vítima de um acidente automobilístico em Monte Carlo, sendo que carro que atriz norte-americana dirigia saiu da estrada e caiu em um despenhadeiro, causando um derrame cerebral e, consequentemente, sua morte aos 52 anos.

Por ter perdido o controle do veículo enquanto passava mal, o carro de Grace acabou caindo de um penhasco. Ela estava acompanhada de sua filha, princesa Stéphanie, que à época tinha 17 anos, em 14 de setembro de 1982. Stephanie sobreviveu à queda, mas teve uma concussão e uma vértebra quebrada.

Veja também: Neta de Grace Kelly se casa com colar de diamantes deslumbrante da avó

Em 2015, Stéphanie de Mônaco falou da morte da mãe para a Point de Vue. Ela contou como o acidente e a culpa pela morte da mãe marcaram sua vida. “Depois que superei minha raiva, superei a sensação de injustiça que estava dentro de mim, em vez de sentir pena de mim mesma, eu disse: ‘Espere! Logicamente, você deveria ter morrido também'”, pensou. “Se eu fui mantida viva, foi por uma razão. Você tem um lugar neste mundo. Você tem que encontrá-lo”, contou.

Grace Patricia Kelly, natural da Filadélfia, teria completado 92 anos em 2021. A atriz contracenou no seu primeiro filme, Fourteen Hours, com apenas 22 anos. Entre suas grandes atuações está Disque M para Matar, de Alfred Hitchcock.



Continua após a publicidade

Em abril de 1956, Grace Kelly casou-se com o Príncipe Rainier III, em abril de 1956, o que a deu o título de Princesa de Mônaco. Segundo o escritor Paul Westran, em sua obra When Stars Collide, Grace Kelly teve vários relacionamentos amorosos antes de se casar com o príncipe. No ano de 1955, Grace Kelly foi apresentada ao membro da família real, quando concordou em ser fotografada com ele durante o Festival de Cannes. Em seu primeiro encontro com o príncipe, ela tinha 25 anos e ele 32.

Após uma série de atrasos e complicações, eles se encontraram uma segunda vez, durante um jantar promovido pelo príncipe no Palácio do Príncipe de Mônaco. Na ocasião, o príncipe Rainier teria pedido Kelly em noivado.

Grace e Rainier tiveram três filhos: Princesa Carolina Margarida Grimaldi, nascida em 1957; Príncipe Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi, nascido em 1958 e a Princesa Stéphanie Marie Elisabeth Grimaldi, nascida em 1965.

Em 2005, Rainier, aos 81 anos, faleceu vítima de problemas broncopulmonares, agravados por uma crise cardíaca e renal. De acordo com Albert II, hoje governante de Mônaco, o pai sentiu muito o peso da morte de Grace. “Ele estava profundamente afetado e já não era o mesmo homem de antes do acidente”, pontuou o filho.