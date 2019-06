Veja a primeira foto do casamento da neta de Grace Kelly

Charlotte Casiraghi, 32 anos, filha da Princesa Caroline de Hanover e neta de Grace Kelly, trocou alianças neste sábado (1) com o produtor de cinema Dimitri Rassam, 37 anos. A celebração aconteceu no Palácio Grimaldi, em Mônaco. Trata-se do mesmo local onde sua avó, sua mãe e seus dois irmãos, Pierre e Andrea, se casaram.

–

O casal está junto há cerca de três anos e o noivado rolou em 2017. Eles são pais de um menino de cinco meses, chamado Baltazar. Charlotte também é mãe de Raphael, de cinco anos, fruto do relacionamento anterior com o comediante Gad Elmaleh.

Para a cerimônia civil, Charlotte trocou o vestido branco por um modelo curto, em tom acinzentado, adornado com laços e mangas longas. Ela é a décima primeira na linha do trono de Mônaco. Seu tio, o príncipe Albert II, é o atual rei.