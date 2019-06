Neta de Grace Kelly se casa com colar de diamantes deslumbrante da avó

Charlotte Casiraghi, filha de Princesa Caroline de Hanover e sobrinha do rei de Mônaco Albert II, trocou alianças no último sábado (1) com o produtor de cinema Dimitri Rassam. A celebração aconteceu no Palácio Grimaldi, no Principado de Mônaco.

Na cerimônia civil, optou por um vestido curto de mangas compridas da grife Saint Laurent. O destaque ficou para a festa noturna, em que a noiva elegeu um tomara-que-caia branco Chanel e um deslumbrante colar de diamantes.

A joia, além de incrível, carrega memória afetiva. É uma peça Cartier, desenvolvida em 1953, que pertenceu a sua avó, a princesa Grace Kelly. De tão icônica, a peça chegou a ser recriada para o filme Grace of Monaco, estrelado por Nicole Kidman.