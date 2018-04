Fabricação de conhecido remédio para ansiedade é interrompida

O remédio Olcadil, que controla sintomas de ansiedade e tensão nervosa teve sua fabricação temporariamente interrompida, segundo o serviço de atendimento ao cliente da Novartis, empresa responsável pelo medicamento.

O medicamento, de uso contínuo e que tem a substância cloxazolam como princípio ativo, está em falta nas farmácias, ocasionando reclamações dos internautas na plataforma “Reclame Aqui”. Todas foram solucionadas por telefone. Não há esclarecimento público na resposta aos consumidores.

“Orientamos que consulte seu médico para que ele possa avaliar o tratamento, pois o mesmo possui o histórico de doenças associadas, medicamentos e exames do paciente. Não temos previsão de Reativação da Fabricação do medicamento”, diz o e-mail do setor de atendimento ao cliente da Novartis.

Mais lidas: “Não acreditava que casei com essa pessoa”, diz Claudia Raia sobre Frota