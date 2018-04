“Não acreditava que casei com essa pessoa”, diz Claudia Raia sobre Frota

A atriz Claudia Raia, 51 anos, participou do programa Vai, Fernandinha, no Multishow, na segunda-feira (09). Em conversa com a apresentadora Fernanda Souza, ela se abriu sobre o seu casamento com o ator Alexandre Frota, 54 anos. Os dois celebraram a união em 1986 e se separaram em 1989, no entanto, de acordo com Cláudia, a união foi conturbada desde a festa de casamento.

“O Alexandre foi no Chacrinha e avisou o pessoal que ia casar segunda, 19h, na igreja da Candelária. Tinha 10 000 pessoas na porta da igreja. Fui deitada no carro e, quando abriu a porta, estiquei o pé e uma fã tomou o meu sapato. Saí com um pé só, fiquei horas na meia ponta!“, relembrou a atriz.

Cláudia então acrescentou: “Minha mãe veio e falou: ‘Não casa, esse homem não é para você’. Cheguei no altar e não tinha ninguém da minha família. Minha mãe estava tendo uma hemorragia, foi levada para o hospital pela minha irmã. Eu tinha um véu de uns 18 metros, deslumbrante. Os fãs picotaram, virou Chanel.”

Segundo ela, a Lua de Mel também foi pura confusão. “Fui para lua de mel no Havaí. Odeio praia, onda. O que eu vou fazer no Havaí? Não tinha como dar certo. Mandei fazer ternos, ele não usou nenhum. Ele pegou a chapeleira e jogou no mar. Eu vendo meus chapéus de linho indo embora… Não acreditava que casei com essa pessoa. Falei: ‘Não vou ficar com você’. Peguei outro quarto para mim e fiquei cinco dias brigando com ele, no mesmo navio.”

Todos os relatos foram feitos com muitas gargalhadas por parte de atriz e da apresentadora. A conversa está disponível no canal da emissora no Youtube. Assista: