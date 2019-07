A estudante que morreu após ter uma overdose de cafeína

Sophia Benning, de 24 anos, era uma estudante de biomedicina considerada brilhante. Ela morreu após sofrer uma overdose letal de cafeína. Para isso, usou seus conhecimentos científicos para pesquisar os níveis tóxicos da substância.

A jovem foi encontra em seu alojamento na universidade de Salford, no Reino Unido, em março de 2018, mas só agora o caso veio a público. Segundo as informações da polícia local, ela teria comprado o estimulante pela internet. Em posts em uma rede social chamada ‘Reddit’, a estudante já indicava a intenção de tirar a própria vida.

jovem foi encontrada em seu alojamento na Universidade de Salford

“Estou cansada de viver de fachada. Estou farta de colocar um sorriso falso quando estou emocionalmente morrendo”, escreveu ela.

Um dia antes de Sophia ingerir cafeína em excesso, a irmã dela a levou para o hospital para conversar com psicólogos depois que o namorado viu as mensagens na rede social. Ela conversou com a terapeuta por uma hora, mas não disse nada sobre seus planos.

VEJA os assuntos que mais estão bombando nas redes sociais

A patologista Usha Chandran estranhou o caso e disse nunca ter visto casos de intoxicação por cafeína, mas alertou sob os riscos, “[A cafeína] Afeta o sistema nervoso central, trazendo irritabilidade e psicose. Além de afetar o coração e causar taquicardia. O excesso faz com que a pessoa entre em um sono profundo, podendo entrar em coma e eventualmente levar a morte”, disse ela ao Daily Mail.

Alan Walsh, legista responsável pelos exames no corpo de Sophia, disse que a causa da morte por cafeína é incomum. A cafeína era a única anomalia no sistema da jovem, e o caso é indicado como suicídio.

Se você está passando por um momento difícil, busque ajude. Ligue para o Centro de Valorização da Vida (CVV) pelo número 141 (o serviço é 24 horas). Clique aqui e entenda o serviço.

Leia mais: Homem mata ex de 19 anos após atacá-la com ácido sulfúrico

+ Hoje é o Dia dos Avós: saiba como surgiu a data

Relacionamento abusivo: saiba se você está em um no podcast Senta Lá, CLAUDIA