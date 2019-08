Como jornalistas da Globo receberam a demissão de Dony de Nuccio

O jornalista Dony de Nuccio pediu demissão da Rede Globo nesta quinta (1º) após se envolver em uma polêmica. Ele estrelou campanha interna do banco Bradesco, o que viola as regras da emissora. Outros jornalistas e apresentadores de telejornais da casa receberam a notícia com espanto.

Segundo VEJA, muitos deles estão assustados porque fazem trabalhos de “media training” e palestras para empresas privadas. Apesar de Nuccio ter se envolvido em um trabalho de comunicação interna, algo que fica a cargo de uma assessoria de imprensa e que pode causar conflito de interesse, os outros funcionários temem que a ação abra brechas para a Globo estreitar seus limites éticos.

