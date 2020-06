Jovens baianos criam noticiário no WhatsApp para combater as fake news

A chegada do novo coronavírus e os atuais acontecimentos políticos tem causado uma onda de desinformação. As conhecidas fakes news, colocam em jogo a veracidade dos casos recentes, além de colocarem em risco a saúde da população.

Com o objetivo de combater a disseminação de notícias falsas, a jornalista Joyce Melo e os estudantes Wallance Cardozo e Vinícius Nascimento criaram o projeto “Dendicasa“* que é como um noticiário.

As notícias são compartilhadas pelo WhatsApp, com um texto explicativo seguido de um áudio gravado por eles sobre as ocorrências recentes da Bahia, do Brasil e do mundo. A ideia surgiu após Wallace escutar um áudio compartilhado por sua avó, contendo notícias falsas.

As informações do Dendicasa são disparadas por uma lista de transmissão no Whatsapp todas as terças e quintas-feiras. Mas além do aplicativo de mensagens é possível encontrar o conteúdo do projeto também no Spotify.

Segundo Wallace, em entrevista ao site A Tarde, a vontade de criar um noticiário para o WhatsApp era antiga, mas só se tornou possível depois da quarentena. Com emojis e uma linguagem fácil de entender, o trio traz os fatos da atualidade, com informação e um apelo para que o usuário cheque fontes confiáveis antes de compartilhar conteúdos.

O atual cenário de pandemia tem sido uma alavanca para que os três jovens sintam-se cada vez mais motivados a informar a população local. “Imagino que a importância do Dendicasa é fazer com que as pessoas tenham um veículo de credibilidade para se informar, mesmo num ambiente problemático nesse sentido, como é o WhatsApp. Elas, em geral, têm gostado do que recebem”, garantiu Wallace.

