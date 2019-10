Corinthians é campeão da Libertadores feminina

A noite de segunda-feira (28) foi de vitória para o futebol feminino, especialmente para o Corinthians. O timão venceu o time da Ferroviária por 2 x 0 na final da Libertadores, que aconteceu no Equador. Com a vitória, o time se torna bicampeão da Libertadores feminina. Em 2017, a equipe paulista levou o título em uma parceria com o Audax.

Apesar de ter dominado a partida, os dois gols que garantiram a taça para o Corinthians só foram marcados no segundo tempo. As jogadoras Crivelari e Juliete foram as autoras dos gols.

Essa não foi a primeira vez que Ferroviária e Corinthians se enfrentaram, os dois times vem escrevendo uma história de rivalidade na modalidade feminina. Na final do Brasileirão, o time do interior venceu o timão nos pênalties.

No próximo sábado (2), as meninas do Corinthians enfrentam o time do São Paulo na primeira final do Campeonato Paulista.

