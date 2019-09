Ferroviária vence Campeonato Brasileiro feminino contra o Corinthians

A Ferroviária venceu o Corinthians por 4 x 2 nos pênaltis, tornando-se o primeiro time bicampeão do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo aconteceu no domingo (29), no Parque São Jorge, em São Paulo.

Ainda no começo da partida, a jogadora do time alvinegro Millene perdeu duas chances de mudar o resultado do jogo, mas, nas duas tentativas, a goleira Luciana da Ferroviária defendeu. Vic Albuquerque e Tamires também levaram a bola para a direção do gol, só que foram bloqueadas.

Já do lado do time interiorano, Aline Milene perdeu uma grande oportunidade de deixar o seu gol, mas Lelê do Corinthians fez uma bela defesa com os pés.

Com o resultado de zero a zero, a partida foi para os pênaltis. Luana, Aline Milene, Andreia e Jéssica acertaram as cobranças para a equipe de Araraquara. Já no Corinthians, apenas Vic Albuquerque e Gabi Zanotti estufaram a rede. Tamiris parou na goleira Luciana e Ingryd chutou para fora.

