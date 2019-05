Garotas podem participar de 1ª peneira da Federação Paulista de Futebol

O futebol jogado pelas mulheres está ganhando cada vez mais visibilidade. Nesse cenário de valorização das atletas, meninas adolescentes que sonham em praticar profissionalmente o esporte têm agora uma grande chance: a Federação Paulista de Futebol (FPF) está realizando a 1ª Peneira do Paulista Feminino SUB-17-2019.

A ação selecionará as atletas que farão parte das equipes do campeonato Paulista Feminino Sub-17, de 2019. O principal objetivo da peneira é, pela primeira vez, dar mais oportunidades para meninas que são apaixonadas por futebol ou para aquelas que querem iniciar a prática esportiva.

“A peneira feminina é um desejo antigo aqui na federação e que acompanha o crescimento do Paulista Sub-17, primeiro torneio feminino de base do país. É uma grande oportunidade para que os principais clubes do Estado possam observar meninas e adolescentes em cinco dias de testes”, diz Aline Pellegrino, diretora do Departamento de Futebol Feminino da FPF.

Como participar

Para participar, a candidata deve ter nascido entre os anos 2002 e 2005 – desde que já tenha completado 14 anos. As inscrições devem ser feitas no site da FPF e os documentos da participante devem ser encaminhados on-line.

1ª Peneira do Paulista Feminino SUB-17-2019

Local: CEPEUSP – Centro de Práticas Esportivas da USP

Endereço: Praça Professor Rubião Meira, 61 – Vila Universitaria, São Paulo – SP, 05508-110

Período da Peneira: 24 a 28 de Junho de 2019

Horário: das 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00

Site da FPF: http://fpfacademia.fpf.org.br/

