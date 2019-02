O nome que um pai fanático pelo Corinthians deu para o filho

O amor pelos times de futebol pode ser expressado de diversas formas. Mas um pai fanático pelo Corinthians decidiu mostrar toda sua devoção no nome do filho, que nasceu dia 27 de outubro de 2018.

No dia, o time dele ganhou uma partida contra o Bahia, no Campeonato Brasileiro. Em homenagem, Leandro Soares, o pai, decidiu dar o nome de Corinthienzo Samuel de Jesus Soares para seu bebê.

Leia mais: Como a Lua Cheia do dia 19 de fevereiro afetará seu signo

E, aparentemente, a família toda concordou com a escolha. Todos são fanáticos pelo time, sendo que o pai da criança tem diversas tatuagens pelo corpo e até uma na cabeça. E, é lógico, o bebê já tem diversas roupinhas com o escudo do Corinthians.

Em uma rede social, Leandro postou a foto da certidão do filho. O cartório de onde ela foi expedida confirmou a veracidade do documento.

–

Veja mais: Victor, da dupla com Leo, ironiza acusações de violência doméstica

Siga CLAUDIA no Instagram