Koo: app torna-se o mais baixado no Brasil; saiba como usar

Desde a aquisição do Twitter pelo empresário Elon Musk, diversas planetas passaram a rondar a rede social, envolvendo mudanças nos selos de usuários verificados, demissões em massa ultimatos a funcionários.

Insatisfeitos com as atitudes de Musk, muitos usuários da plataforma se questionaram sobre a permanência na rede social e cogitaram buscar uma alternativa para migrar do aplicativo comandado pelo bilionário.

Foi esse o contexto que fez com que o aplicativo indiano Koo entrasse entre os assuntos mais comentados no Brasil e se conseguisse no último sábado (19) o título de app gratuito mais baixado nas duas principais lojas de aplicativo do Brasil, a Play Store (do sistema Android, do Google) e a App Store (do iOS, da Apple).

To our friends in Brazil! Koo is the sound of this cute yellow bird. Not what you think 😂🤭🤫 — Koo (@kooindia) November 18, 2022

Segundo Aprameya Radhakrishna, cofundador do Koo, 1 milhão de brasileiros baixaram o aplicativo nas últimas 24 horas. Inclusive, o perfil oficial da rede social no Twitter (sim, a empresa também tem uma conta oficial por lá), abraçou o bom humor brasileiro e aderiu aos trocadilhos com o nome da rede social no Brasil.

Aparentemente, no momento os funcionários do app Koo vivem um verdadeiro caso de amor com os brasileiros. A inesperada adesão brasileira em massa fez com que a rede enfrentasse algumas problemas de lentidão e até anunciasse a contratação de funcionários para traduzir o aplicativo para português do Brasil.

Toda a equipe trabalhando a noite toda. Alimentado pelo amor recebido do adorável povo do Brasil!!! ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/if5kJqOD1P — Koo (@kooindia) November 18, 2022

E, amanhã lançamos o Português! Você precisará atualizar seu aplicativo. Manteremos você informado. O lançamento do Português e da FIFA, no mesmo dia. Não poderia ter sido melhor 🇧🇷🐥⚽ — Koo (@kooindia) November 19, 2022

Será que o Koo veio para ficar?

Como criar uma conta no Koo App?

O Koo App é uma rede social criada em 2019 pelos indianos Mayank Bidawatka e Aprameya Radhakrishna. A estrutura do microblog é semelhante ao Twitter e também dispõe da ferramenta dos trending topics.

Veja o passo a passo para abrir uma conta:

Acesse a Google Play Store (Android) ou App Store (iOS) e faça o download do aplicativo, ou baixe diretamente pelo site oficial;

Escolha o idioma inglês, (ainda não há versão em português, mas a rede diz que irá lançar em breve);

Insira um e-mail, telefone ou faça login com sua conta do Google;

Preencha a página de cadastro;

Em seguida, o app vai criar automaticamente um nome de usuário para sua conta, mas é possível alterá-lo posteriormente;

Por último, basta preencher as informações do seu perfil, como bio, nome de usuário e foto;

Além do app, para usar o Koo no computador, é só realizar login no site oficial.

Assim como o Twitter, a rede pode ser utilizada para publicar mensagens curtas e para interagir com outros usuários.