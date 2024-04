Com câncer terminal, Shannen Doherty doa pertences

Shannen Doherty, que ficou famosa com “Barrados no Baile”, foi diagnosticada com um câncer de mama em estágio avançado. Considerado terminal, o quadro a levou a se desfazer de seus pertences, em uma maneira de facilitar a transição para sua mãe quando falecer.

A atriz falou sobre a doença em seu podcast “Let’s Be Clear”, dizendo que sua mãe é prioridade. “Sei que vai ser difícil para ela se eu falecer antes dela. (…) Porque vai ser tão difícil para ela, eu quero que as outras coisas sejam bem mais fáceis. Não quero que ela tenha um monte de coisas para lidar. Não querto que tenha quatro unidades de armazenamento cheias de móveis”, disse.

Ela ainda revelou que viajou ao Tennessee, nos Estados Unidos, para esvaziar um imóvel.

“Eu estava empacotando um dos lugares lá. Foi muito difícil e emocionante porque, em certo ponto, eu senti que estava desistindo do sonho de construir essa propriedade, colocando uma casa para mim e outra para minha mãe, e expandir o celeiro.”

Em lágrimas, ela concluiu que a decisão foi “a coisa certa a ser feita”, e que acabou com um sentimento de paz. “Farei outras memórias, vou construir memórias com pessoas que amo. Posso levar minha mãe em viagens, porque terei um dinheiro extra por perto e não vou mexer no que tenho guardado, isso vai garantir que todos próximos a mim estarão resguardados quando eu morrer”,, afirmou.

Continua após a publicidade

A atriz, agora com 52 anos, foi diagnosticada com o câncer de mama em 2015, e entrou em remissão dois anos depois. Em 2020, veio a notícia de que a doença havia retornado, desta vez atingindo o seu cérebro e, agora, seus ossos.