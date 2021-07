Cirurgião plástico é acusado de abuso sexual por mais de 90 pacientes

Nesta sexta-feira (16), a polícia do Rio Grande do Sul prendeu o cirurgião plástico Klaus Wietzke Brodbeck, em Gramado, Rio Grande do Sul. No sábado, Klaus foi levado para a Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul no sábado (17). Ele é acusado por mais de 95 mulheres de diversos estados do Brasil por abuso sexual, sendo que três eram suas funcionárias, segundo o G1.

Nos dois interrogatórios feitos pela polícia, Wietzke negou que havia molestado suas pacientes. O médico, que possui registro desde 1990 e atua em Porto Alegre, responderá por estupro de vulnerável, assédio sexual e importunação sexual. Além disso, ele também é investigado por erro médico, conforme informações da delegada Jeiselaure Rocha.

Em uma das denúncias, uma paciente disse que o médico pediu para ficar totalmente nua, sendo que a cirurgia seria um implante de silicone. Na consulta, ele teria passado a mão em seu corpo, sempre com olhares estranhos.

Ele também é investigado por trocar procedimentos estéticos por sexo e manter relações sexuais com uma paciente sedada após uma cirurgia.

Além de Wietzke, a namorada do médico também é investigada e deve responder pelos crimes de difamação, calúnia, já que acusou indiretamente a polícia por abuso de autoridade, coação no curso do processo, injúria simples, injúria em face de funcionário público e ameaça.

De acordo com as investigações, ela chegou a ameaçar as pacientes que foram vítimas do parceiro. Apesar das denúncias, o cirurgião permanece com seu registro médico ativo, já que o conselho tomou conhecimento sobre a situação recentemente. A namorada do médico responde em liberdade.

A polícia abriu uma força-tarefa para receber denúncias e apurar o caso. Para colaborar, basta ir em qualquer delegacia ou recorrer ao WhatsApp da polícia civil: (51) 98444-0606.