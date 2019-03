Chá Revelação de Joanna Maranhão anuncia sexo de seu “bebê arco-íris”

Neste domingo, 3, Joanna Maranhão realizou um Chá Revelação, tradicional evento para contar aos familiares o sexo do futuro bebê.

A ex-nadadora, que espera um filho do marido e judoca Luciano Correa, resolveu inovar e deixou de lado os esteriótipos.

Em uma publicação no Twitter, Joanna contou que queria algo que “não fosse esse negócio de rosa e azul”. Para os preparativos do nascimento, serão usadas referências às profissões dos papais: caso for do sexo feminino, terá referência às piscinas e, do masculino, ao tatame.

Bexigas com desenhos de arco íris antecedem a revelação. Com um mini-kimono em mãos, Maranhão postou: “E Caetano vem aí, vem filho!”.

E Caetano vem aí! Vem, filho 🌈🤰🏽 pic.twitter.com/cJc4gjtQNW — Joanna Maranhão (@Jujuca1987) March 3, 2019

Em outro post, ela explica a um seguidor preconceituoso que “meu filho pode amar quem ele quiser. 0 preconceitos por aqui”.