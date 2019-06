Ex-cantor mirim do SBT é assassinado a facadas

Kalil Taha, de 26 anos, foi morto com 20 facadas pelo melhor amigo, de 31 anos, no bairro do Tucuruvi, na Zona Norte de São Paulo, no dia 30 de maio. Taha era ator e cantor e participou do extinto programa Talentos Brilhantes, comandado por Moacyr Franco, no SBT.

O assassinato ganhou visibilidade depois que Cláudia, mãe de Kalil, deu entrevista ao programa Balanço Geral, na Record TV, na última terça-feira (18). “É muito triste ter que enterrar um filho. Ele foi levado de uma forma cruel, sanguinária. Não quero que a imagem do meu filho seja manchada”, afirmou a mãe, dizendo que o filho e o assassino eram amigos e frequentavam o mesmo grupo de louvor na igreja.

De acordo com o 73º DP, o crime foi premeditado, já que a vítima e o amigo tinham combinado de se encontrar. Uma das linhas de investigação é a de que Kalil Taha sabia algo que poderia comprometer o assassino.

A polícia afirma que Kalil foi esfaqueado pelo amigo dentro do próprio carro. Em seguida, seu corpo foi colocado dentro do porta-malas do veículo. Com o término do combustível, o acusado foi até a delegacia, onde confessou o crime. Ele indicou onde havia deixado o carro. O caso foi registrado como homicídio simples.

Kalil fez sucesso quando era criança, trabalhando ao lado de famosos, como Faustão, Xuxa, Eliana, Celso Portiolli e Raul Gil.

Kalil com Eliana (esquerda) e com Mallandro (direita).

