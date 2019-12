Entenda por que Bolsonaro chamou Greta Thunberg de ‘pirralha’

Aos 16 anos, a jovem ativista Greta Thunberg usa sua voz para chamar a atenção do mundo para as demandas urgentes do meio ambiente. A juventude não intimida Greta de entrar em assuntos delicados, como o assassinato de lideranças indígenas e o desmatamento no Brasil, por exemplo. Porém, a atitude da menina parece não ter agradado o presidente Jair Bolsonaro, que respondeu o comentário de Greta a chamando de “pirralha”.

O presidente, de 64 anos, ofendeu a jovem após ser questionado pela imprensa sobre as mortes de Firmino Silvino Guajajara e Raimundo Bernice Guajajara, que pertencem à etnia indígena Guajajara. Os dois foram alvejados durante um atentado que aconteceu neste sábado (7) na BR-226, no município de Jenipapo dos Vieiras, Maranhão.

“A Greta já falou que os índios morreram porque estavam defendendo a Amazônia. É impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessa aí, pirralha”, disse Bolsonaro aos jornalistas. Em seguida, o presidente declarou que, mesmo assim, o seu governo iria “cumprir a lei” em relação aos desmatamentos e às queimadas ilegais. O presidente complementou: “qualquer morte preocupa”.

A jovem ativista ironizou e adicionou a palavra 'pirralha' na sua descrição do Twitter

O posicionamento de Greta que desagradou o presidente foi, na verdade, uma notícia do ataque compartilhada no perfil da ativista no Twitter. A jovem escreveu: “Indígenas estão sendo mortos por tentar proteger a floresta do desmatamento ilegal. De novo e de novo. É uma vergonha que o mundo permaneça calado sobre isso”.

O comentário de Greta vai de encontro com um dado divulgado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), nesta segunda-feira (9). Segundo a pesquisa, o número de mortes de lideranças indígenas em 2019 é o maior em pelo menos 11 anos. Das 27 pessoas que morreram por conflitos no campo neste ano, 7 eram líderes indígenas, contra 2 em 2018.

Assista ao discurso de Greta na abertura da Cúpula do Clima na Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York:

Nesta ocasião, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump teve uma postura semelhante a de Bolsonaro. Ele caçoou da fala da jovem, que disse “pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo, ecossistemas inteiros estão entrando em colapso”, comentou Greta.

“Ela parece uma garota jovem e muito feliz que espera um futuro brilhante e maravilhoso. Tão bonito de ver!”, escreveu Trump, que retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, tratado internacional que visa a redução das emissões de gases do efeito estufa.

Do mesmo jeito que respondeu ao Bolsonaro, colocando a palavra “pirralha” na descrição do seu perfil no Twitter, Greta também usou as palavras de Trump na sua bio.

Quem é Greta Thunberg?

Greta ficou conhecida por deixar de ir à escola todas as sextas-feiras para participar de manifestações pelo meio ambiente. Além disso, a adolescente foi uma das líderes por trás da greve global pelo clima, que mobilizou mais de 100 países pela redução da liberação de gases de efeito estufa.

Nesta quarta-feira (11), a ativista sueca ainda foi escolhida como a personalidade do ano pela revista Time, representando o poder da juventude no mundo. O título é concedido todo ano para pessoas que realizam uma atividade de impacto em diferentes segmentos.

