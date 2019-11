Ativista Greta Thunberg tem ‘sósia’ em imagem do século 19

Na terça-feira (19) a ativista ambiental Greta Thunberg teve seu nome envolvido em uma imagem que viralizou na web. Uma fotografia do final de 1898, que está disponível no acervo da Universidade de Washington, mostra três crianças trabalhando em uma mina de ouro na região de Yukon, no Canadá.

Mas o que atraiu os olhares curiosos dos internautas foi a semelhança entre uma das personagens retratadas e a jovem sueca. Nas redes sociais, vários internautas chegaram a brincar com a similaridade das fisionomias, afirmando que Greta é uma viajante do tempo que voltou para salvar a humanidade.

A ativista ficou conhecida ao discursar na Cúpula do Clima da ONU, neste ano. Na oportunidade, ela falou sobre como são necessárias políticas para reverter o aquecimento global.

