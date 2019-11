Leonardo DiCaprio une forças com Greta Thunberg contra mudanças climáticas

“Apenas certas vezes na História da Humanidade algumas vozes foram ampliadas em momentos cruciais e de forma transformadora, mas Greta Thunberg se transformou em uma líder dos nossos tempos. A História vai julgar o que fazemos hoje para ajudar a garantir que futuras gerações possam apreciar o mesmo planeta habitável que nós tão claramente desconsideramos”, escreveu o ator Leonardo DiCaprio no seu Instagram hoje (1).

Não perca o que está bombando nas redes sociais

O ator postou duas fotos onde aparece sentado ao lado da ativista de 16 anos. DiCaprio é uma das celebridades mais envolvidas com as questões ambientais. Thunberg participou hoje, em Los Angeles, de um protesto pelas mudanças climáticas do planeta. Ela é aguardada para participar da cúpula do clima da ONU, que aconteceria em Santiago mas foi transferida para Madri.

Leia também: Entenda por que cirurgiões usaram robô para operar uma abóbora

+ Incêndio destrói castelo de 500 anos no Japão

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?