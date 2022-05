Billboard Music Awards 2022: onde assistir, horários e performances

O Billboard Music Awards — uma das maiores premiações musicais do mundo — acontece neste domingo (15), e você não vai querer perder, né? Com apresentação de Anitta e performances de Florence + The Machine — que lançou o ótimo “Dance Fever” recentemente —, Mary J. Blige, Becky G e Ed Sheeran, a noite tem tudo para ser inesquecível.

A seguir, você confere todas as informações sobre o evento: horários, por onde assistir, apresentadores e quais atrações musicais estão confirmadas:

Billboard Music Awards: por onde assistir e horários

O tapete vermelho da premiação começa a partir das 19h30 (horário de Brasília), e você pode acompanhá-lo no E! Entertainment. Já a cerimônia terá início às 21h, e será possível assistir pelo canal TNT — tanto na televisão quanto no seu canal no Youtube.

Performances confirmadas

Performances empolgantes não irão faltar na cerimônia. Confira a seguir, todas as atrações musicais que subirão ao palco do MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, neste domingo:

Raux Alejandro – “Cúrame” / “MUSEO”/ “Todo De Ti”

Mary J. Blige

Becky G – “Baile Con Mi Ex” & “MAMIII”

Burna Boy – “Last Last” & “Kilometre”

Dan + Shay – “You”

Florence + the Machine – “My Love”

Elle King & Miranda Lambert – “Drunk (And I Don’t Wanna Go Home)”

Latto – “Big Energy”

Machine Gun Kelly – “twin flame”

Maxwell – “The Lady in My Life”

Megan Thee Stallion – “Plan B” & “Sweetest Pie”

Travis Scott – “Mafia”

Ed Sheeran – “2step”

Silk Sonic – “Love’s Train”

Morgan Wallen – “Wasted on You”

Apresentações

Além de Nick Jonas, que será o anfitrião da noite, teremos a nossa Anitta apresentando uma das categorias. Veja a lista completa de apresentadores:

Anthony Anderson

Anitta

Chloe Bailey

Michael Bublé

Dove Cameron

Dixie D’Amelio

DJ Khaled

Giveon

Tiffany Haddish

Heidi Klum

Liza Koshy

Pusha T

Teyana Taylor