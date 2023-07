Barbie arrecadou 500 milhões de dólares em apenas uma semana

Que Barbie é um sucesso absoluto, isso não podemos negar. O longa de Greta Gerwig vem quebrando cada vez mais recordes e surpreendendo o público, que não perdeu a oportunidade de entrar no clima de Barbieland. Passada a primeira semana nos cinemas, que tal ficar por dentro de tudo o que título já alcançou?

Come on Barbie, let’s go party!

Recorde de Bilheteria

Desde sua estreia, Barbie vem superando as expectativas do público que esperava conhecer a história da boneca mais famosa do mundo, interpretada por Margot Robbie.

As enormes filas pelos principais cinemas do país e do mundo ilustram bem o sucesso que o longa alcançou nesta primeira semana. Segundo o site Ingressos.com, que disponibilizou os primeiros tickets para a estreia, Barbie já faz parte do ranking das produções mais vendidas na história da tiqueteira, ocupando o terceiro lugar e ficando atrás apenas de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa(2021) e Vingadores: Ultimato(2019).

O público não decepcionou mesmo e compareceu em peso nas diversas salas de exibição pelo país, tornando a audiência do longa a terceira maior na história de abertura de salas de cinema nacional. Foram 4,5 milhões de espectadores até esta quarta-feira, segundo o portal Filme B.

Já no restante do globo, a produção garantiu outros recordes consideráveis. Segundo a Warner Bros., está é a maior estreia do ano nos Estados Unidos e Canadá, superando os números da animação de Super Mario Bros – O Filme (2023) em ambos os países.

Até o momento, Barbie soma uma bilheteria global de U$500 milhões desde sua estreia, há uma semana. Somente no primeiro final de semana, foram U$337 milhões, cobrindo todos os gastos da produção, que chegaram a custar apenas U$145 milhões. Um verdadeiro sucesso.

“Barbieheimer”

Um outro fato que chamou bastante a atenção foi a fusão de estreias entre Barbie e Oppenheimer, longa dirigido por Christopher Nolan, que teve sua estreia na mesma data do filme sobre a boneca.

Os fãs apelidaram este momento de “Barbieheimer”, anagrama feito com os títulos das duas produções. Com isso, ambas as produções levaram milhares de pessoas ao cinema, fazendo com que o primeiro fim de semana após a estreia fosse considerado um dos melhores já registrados pelo mercado da sétima arte, segundo a Variety.

hj é dia de barbieheimer ✨💕💣✨ pic.twitter.com/k6hxaM4StN — A (@Naa_Carol) July 22, 2023

Direção feminina recordista

E não é só na bilheteria que Barbie vem fazendo história, mas também em sua direção. Os olhos estão voltados para Greta Gerwig.

Segundo a revista Rolling Stones, o longa tornou-se o filme de melhor estreia dirigido por uma mulher nos Estados Unidos. Com isso, Greta desbanca Capitã Marvel (2019), co-dirigido por Anna Boden e Ryan Fleck, que faturou U$153 milhões no ano de seu lançamento.

A direção de Greta é com toda certeza o segredo para o sucesso de Barbie, clique aqui e confira nossa crítica na íntegra.

Por um mundo mais cor-de-rosa

O look rosa se tornou regra em quase todas as exibições do filme mais pink da história. Milhares de pessoas usando o tom característico da boneca mostraram que a produção é um sucesso absoluto de marketing e publicidade. A cor ficou em alta em quase todos os ambientes, produtos, alimentos e até mesmo em curiosidades do mundo animal.

Teve de tudo: vitrines das principais lojas completamente tomadas por itens rosas, coleções cápsulas em celebração ao lançamento do filme, campanhas de fast foods com hambúrguer e molho cor-de-rosa e até mesmo pizza com glitter e massa pink. Veja abaixo algumas dessas e outras loucuras que fizemos por Barbie:

amooooo pic.twitter.com/i7ObIsD8EW — aline εïз vai ver o rbd (@cmiladrewb) July 12, 2023

Cara, o shopping tá todo rosa, as vitrines só vendem coisas rosas kkkkk pic.twitter.com/1jzl99FL32 — Rodrigo Mancha (@RODRIGOMANCHA__) July 21, 2023

Eu pedi a pizza rosa da Barbie só pela cor e me apaixonei pelo sabor!

🩷 pic.twitter.com/L9dmw31Aof — Geen Cury🐛 (@geen_cury) July 22, 2023

Treta no cinema

Mas se você achou que tudo eram rosas, está enganado. Muitas filas e salas de cinema lotadas fizeram com que os ânimos se exaltassem. Após uma exibição de Barbie em uma das salas de cinema em São Paulo, duas mulheres entraram em uma discussão que ocasionou em agressão por conta do barulho durante o filme.

A estudante Melissa Oliveira relatou em seu Instagram que uma criança atrapalhou a sessão, brincando, conversando e até assistindo à vídeos no Youtube durante o filme. Ela teria feito comentários para a mãe de que o filme era impróprio para sua idade, já que tem classificação indicativa do filme de 12 anos, o que gerou um bate boca entre as duas. Veja o momento:

Mulheres brigam em cinema em sessão de “Barbie”. A briga aconteceu durante a música de Billie Eilish, que toca nos créditos do filme. pic.twitter.com/95DzZMfhxm — José Norberto Flesch (@jnflesch) July 26, 2023

Após o vídeo tomar conta das redes, o Itaú Cinemas emitiu uma nota repudiando a agressão que ocorreu dentro de uma das exibições do espaço. Confira um trecho da nota:

“O Itaú Cinemas repudia toda e qualquer forma de violência. O circuito Itaú Cinemas reitera seu compromisso de promover um ambiente seguro e acolhedor para todos os seus frequentadores. Além de repudiar veementemente qualquer forma de violência, o circuito se empenha em garantir que os espectadores desfrutem de suas experiências com tranquilidade. O Itaú Cinemas segue rigorosamente as diretrizes da legislação para assegurar a proteção e bem-estar do seu público nas salas de exibição.”

Segundo o portal do G1, Melissa realizou um boletim de ocorrência após a agressão, porém o portal não obteve acesso às atualizações e desdobramentos sobre o caso. Tenso!

E você, o que achou desse grande sucesso cor-de-rosa? Muitas novidades sobre esse grande marco na cultura cinematográfica ainda estão por vir, fiquem ligados!