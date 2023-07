Blueberry milk nails: Conheça as unhas queridinhas do momento

Temos uma nova tendência de unhas: a blueberry milk nails (na tradução para o português, “unhas de leite de mirtilo”). O tom de azul claro cremoso e delicadíssimo já surgiu nas mãos de famosas como Sofia Richie, a it girl favorita do momento, Dua Lipa, Zendaya, Kate Hudson e Sabrina Carpenter – fazendo o interesse das redes sociais disparar.

A tendência é outra versão do fenômeno da manicure leitosa, as milky nails que a Jennifer Lopez ama. Aliás, vale dizer que a beleza azul não está só nas unhas. Em maio, vimos Helen Mirren, Sydney Sweeney e Elsa Hosk com sombra nos olhos nesta exata cor e vestidos combinando, durante o Festival de Cannes. Mirren, inclusive, estava com os cabelos e a unhas em tons de azul. No mesmo mês, a tendência dominou as passarelas e campanha da Versace.

Voltando às mãos, a blueberry milk nails tem aparecido com frequência também nas redes sociais. Segundo a especialista em beleza Kelly Vial, CEO do Studio Entre Cílios e Unhas, o azul de bebê traz sofisticação para as mãos. “Nessa tendência o tom deixa um ar mais delicado e elegante nas unhas”, conta ela. Estamos no inverno, mas Kelly acredita que o azul será também a grande aposta do verão.

Como fazer as blueberry milk nails

Para entrar na trend, você precisa pensar no tom que vem antes de entrar o azul. Não é necessário ir ao salão de beleza, você pode recriar essa esmaltação em casa. Limpe as unhas e lixe no formato de sua preferência, depois escolha a cor que vai usar.

“Existem variações de azul, mas o importante é ter a base cremosa e bem leitosa, porque é isso que caracteriza a blueberry milk nails”, explica a especialista. Você pode fazer uma camada de base branca leitosa e cobrir com o azul puro ou ousar com um esmalte azul claro cremoso. “O ideal é aplicar sobre uma base bege, perolada ou até branca”, sugere Kelly Vial.

Para finalizar, aplique um top coat para um efeito brilhante e duradouro. Você pode optar por uma cobertura com glitter também. “Mas não algo exagerado. O ideal é que não seja chamativo. A cor do esmalte deve prevalecer nessa tendência”, recomenda a profissional.

Inspirações de blueberry milk nails:

Brilho iridescente

Francesinha

Ombré

Apenas azul