Barbie: Veja os melhores looks dos famosos na pré-estreia

Barbie finalmente está entre nós e com o filme, claro, uma imensidade de looks fashionistas da boneca! Mas na pré-estreia, nossos famosos e influenciadores favoritos incorporaram a boneca e surpreenderam a gente com os looks mais barbiecore possíveis, nesta última terça-feira (18). E é claro que a gente não poderia deixar de trazer esse verdadeiro show de moda, né? Confira os looks usados e inspire-se para ficar ainda mais pink na estreia do ano. Veja só:

Niina Secrets e Fabi Santina

As influenciadoras Niina Secrets e sua irmã Fabi Santina, utilizaram da mais clássica alfaiataria em diversos tons de rosa. Conhecidas por serem as “Kardashians Brasileiras”, elas estavam acompanhadas de sua mãe, Marisa Santina e protagonizaram o verdadeiro “multiverso das Barbies” em um reels super divertido.

Duda Reis

A atriz e influenciadora Duda Reis também apareceu na pré-estreia e incorporou a melhor Barbie possível! Reis usou um conjuntinho de saia e jaqueta rosa choque da NV, marca de roupas da influenciadora Natti Vozza. Ela pareou o conjunto com uma botinha branca, semelhante às do famoso look cowboy da boneca, que estão se tornando uma tendência neste ano.

Duda também usou um acessório marcante para assistir ao filme, uma bolsa clássica rosa pastel da Chanel.

Leo Picon

O influenciador, irmão de Jade Picon, incorporou o street style a um mundo fashionista nessa première! O Leo usou peças na nova collab da Approve com a Barbie, escolhendo usar uma jaqueta puffer oversized com o logo da boneca estampado. Além disso, também usou uma calça no estilo oversized preta, pareada com um boné e um óculos de sol.

Larissa Manoela

Ousadia e criatividade não faltaram no look de Larissa Manoela para a pré-estreia do longa. A atriz investiu em um look composto por um corset em um tom de rosa pastel e um conjunto de alfaiataria todo pink em cetim. O destaque ficou para o seu colar inusitado, customizado com pernas de bonecas Barbies. Além disso, ela também pareou o look com uma bolsa rosa em formato de coração.

Ela estava acompanhada de seu noivo, o ator André Luiz Frambach, que não deixou o estilo para trás e usou um terno também rosa, porém em um tom de rosa bebê.

Giulia Be e Fefe

A cantora Giulia Be posou ao lado da atriz e apresentadora Fefe durante a pré-estreia! Giulia optou por um look mais simples, mas que ainda incorporava a grandiosidade de um look da bonequinha fashionista. A cantora vestiu um look inteiro da Missoni, com um top com listras em zig zag em diversos tons de rosa e uma pantalona com branca, com efeito degradê rosa nas pontas.

Ela pareou o look com uma bolsa colorida em amarelo e rosa da Fendi e um scarpin rosa, claro, com os dedos abertos. Já sua amiga Fefe apareceu com um look rosa chiclete da CHART, optando por um conjunto de cropped e minissaia, com alguns detalhes de jóias vermelhas. Além disso, ela também usou um blazer de alfaiataria, com franjas no final e algumas outras pedras avermelhadas.

E para completar o look, ela levou uma bolsa da Coach e uma bota de cano alto branca.

Karol Pinheiro

Se a Barbie fosse ao cinema, com certeza ela estaria vestida igual a influenciadora Karol Pinheiro, que usou uma das maiores tendências de 2023: o metalizado. A peça em questão era uma camisa metalizada em um super tom de pink, que harmonizou super bem com uma estampa de listras usada pela influenciadora.

Ela ainda uniu a versatilidade da calça skinny com a sofisticação da sandália toda cravejada com pedras cintilantes. Seria essa a “Barbie Cinéfila”?

Karen Bachini

A influenciadora de beleza Karen Bachini apareceu com um look clássico e confortável para a pré-estreia. Bachini usou um cropped em rosa pastel da Hand Lace, com uma pantalona branca cujo maior destaque era sua belíssima fenda na perna da Animale e um cardigan de tricô rosado com alguns detalhes de brilho, da umore.

E ela também arrasou nos acessórios, usando colares da Gissa Bicalho e uma bolsa artesanal rosa com um coração vermelho no centro, feita de um material parecido às miçangas, da My bead mood. Mas, a peça de destaque para Karen foi o mocassim rosa com detalhes em prata da Piccadilly em collab com a Barbie.

Mari Gonzalez

A influenciadora e ex-BBB Mari Gonzalez também marcou presença no evento com o look de tapete vermelho! Ela iniciou o look com uma peça simples, uma regatinha branca, mas quem diria que ela criaria tamanha composição, né? Ela pareou a regata com uma minissaia em camadas de rosa pastel, com uma longa cauda lateral. Além disso, ela também acompanhou o look com um blazer nos mesmos tons de rosa, com detalhes florais nos bolsos. O look é uma composição de peças da CHART.

Além disso, Gonzalez também usou um colar com pequenos diamantes e um brinco de jóias roxas da Marisa Clermann. E para finalizar, ela usou um salto verde claro, todo aberto, com uma grande flor do mesmo tom.

Continua após a publicidade

Fred Nicácio

O médico, apresentador e ex-BBB marcou presença na estreia com mais um look street style repaginado para um mundo fashionista! Nicácio foi estilizado por Rica Benozatti, que aparece em Queer Eye Brasil. Portanto, ele estava vestido com um shorts rosa choque, pareado com uma camiseta rosa que conta com um ursinho azul no centro, da Approve. E para completar o look, colocou um moletom rosa choque nos ombros e um gorro rosa.

Carol Moreira

A influenciadora de entretenimento e cultura geek também apareceu no evento, e foi com um look barbiecore que fugiu dos originais conjuntos rosas que temos visto tanto! Moreira optou por um usar suéter confortável preto – uma cor que poucos imaginariam quando estamos falando da Barbie, né? – pareado com uma pantalona brilhante, no estilo disco e um par de coturnos.

Vitória Strada

A atriz Vitória Strada fez uma grande aparição na pré-estreia com mais um look que fugiu dos padrões Barbie e utilizou a cor rosa apenas em seus acessórios! Ela apareceu com um conjuntinho branco da NV, usando um cropped justo e uma minissaia que marcou a pink carpet devido à faixa longa que adornava a saia. Além disso, ela também usou um cropped blazer da marca, com alguns detalhes de brilho.

Para completar, ela também usou uma bota cowboy branca da Schutz e acessórios com pedrarias rosadas da Swarovski.

Gabi Lopes

A atriz e empresária Gabi Lopes chegou à pré-estreia com um conjuntinho rosa choque cativante! Ela usou um sobretudo curto com detalhes de diamantes ao seu redor, com um cinto que marcava sua figura. Além disso, pareou o look com um scarpin rosa e brincos brilhantes.

Flávia Viana

A atriz e apresentadora Flávia Viana apareceu no mood rosa choque! Viana usou um look cheio de spoilers da nova coleção “Metamorfose” da Pijammá, usando uma blusa de cetim acompanhada por um laço e uma pantalona do mesmo tom. Além disso, usou um salto roxo com um laço cheio de brilho e uma bolsa em formato de laço, repleto de pequenos cristais da Mach and Mach.

Monique Alfradique

A atriz Monique Alfradique fez uma aparição brilhante e eletrizante na pré-estreia. Monique usou um vestido paetê rosa da PatBO, que deixava um braço à mostra enquanto o outro era totalmente coberto. Além disso, ela também usou um salto alto rosa da maison Valentino e uma bolsa da Hermès.

Jade Seba

A influenciadora de lifestyle Jade Seba também marcou presença no tapete rosa da Barbie, usando um look todo inspirado no vestido branco e rosa quadriculado que Margot Robbie usa no filme. Ela usou um conjunto da Carol Bassi, com direito a um blazer e uma saia com a estampa, com um corte semelhante aos looks de tweed da Chanel.

E como acessório, Seba optou por uma bolsinha pink da Prada, parecendo uma verdadeira Barbie!

Paola Antonini

Como já dizia a trilha sonora da Barbie: “E rosa combina com tudo”, e a Paola Antonini, com certeza, acredita nisso! A atriz optou por um look clássico rosa choque, com uma saia combinada com um top e, complementadas por um blazer de alfaiataria da mesma cor!

Marimoon e Didi

Os inesquecíveis VJs da MTV, Marimoon e Didi também estiveram presentes na pré-estreia e posaram para os fotógrafos com looks divertidos e modernos.

Os apresentadores mostraram que estilo também pode ser confortável na hora de fazer o momento Barbie acontecer. Mari usou um casaco coberto por pêlos cor-de-rosa e uma calça street wear preta da Adidas, um clássico. O óculos usado pela host do podcast Acessíveis, era coberto por pedras também em tons de rosa.

Já seu colega de longa data, Didi surgiu com uma T-shirt personalizada com seu nome na fonte característica da boneca. A cor do look foi em off-white, porém o destaque ficou para sua camisa com estampa de animal print colorido.