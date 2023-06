Os lançamentos de junho e julho nos cinemas

Os meses de junho e julho vem recheados de estreias maravilhosas para os fãs de cinema e da cultura pop. O mês já começou com o filme queridinho da Sony, Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, cuja bilheteria tem sido surpreendente em conjunto com as reações da audiência, que ficou encantada pela sequência. E o período fecha com chave de ouro com o lançamento de Indiana Jones e a Relíquia do Destino, marcando o retorno do personagem icônico de Harrison Ford, após 15 anos desde o último filme da franquia.

Porém, o mês de julho não fica atrás! Ele inicia com outra franquia de sucesso, Missão Impossível – Acerto de Contas: Parte 1 – já estamos prontas para ver as cenas de ação com Tom Cruise. E claro, não podemos deixar de citar um dos filmes mais aguardados do ano: Barbie finalmente chega às telonas depois de meses de suspense em torno do plot. A seguir, você confere as principais estreias de filmes nesse final de junho e começo de julho de 2023:

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

O primeiro filme conquistou o coração de todos que assistiram, desde uma animação que se destaca pela sua criatividade até a trilha sonora estrelada. O segundo filme promete ainda mais! O filme acompanha Miles Morales, o querido amigo da vizinhança, após seu reencontro com Gwen Stacy. Ambos são jogados no multiverso e encontram uma equipe poderosa para proteger o destino das linhas temporais. E fica a dica, apesar de ser um filme associado com a Marvel, não tem cenas pós-créditos!

Data de lançamento: 1 de junho de 2023.

The Flash

Depois de diversas mudanças de diretor e polêmicas com o ator principal Ezra Miller, o filme de The Flash finalmente chega às telonas! A história acompanha um momento muito especial e icônico dos quadrinhos do herói, o flashpoint. Barry Allen, o Flash, viaja no tempo para mudar o passado, ou seja, a morte de sua mãe. No entanto, quando sua tentativa de salvar sua família altera o futuro, ele fica preso em uma realidade na qual o General Zod voltou, ameaçando a aniquilação.

Data de lançamento: 15 de junho de 2023.

Elementos

A mais nova animação da Pixar chega para aquecer nossos corações! A história acompanha uma cidade onde os habitantes de fogo, água, terra e ar convivem. Uma jovem mulher flamejante e um rapaz que vive seguindo o fluxo descobrem algo surpreendente, porém elementar: o quanto eles têm em comum, apesar de serem de elementos diferentes.

Data de lançamento: 15 de junho de 2023.

Indiana Jones e a Relíquia do Destino

Harrison Ford faz um icônico retorno para sua personagem Indiana Jones após 15 anos do último filme da franquia. A história segue o arqueólogo, que precisa encontrar a Arca da Aliança, uma relíquia bíblica que contém os dez mandamentos. Como o portador do artefato se torna invencível, os nazistas também vão fazer de tudo para adquirir esse precioso objeto.

Data de lançamento: 30 de junho de 2023.

Missão Impossível – Acerto de Contas: Parte 1

Depois do grande sucesso de Top Gun: Maverick, Tom Cruise volta aos cinemas, no auge dos seus 60 anos, para estrelar o sétimo filme de Missão Impossível. A história acompanha Ethan Hunt e a equipe de espiões da IMF. Devem rastrear uma nova e aterrorizante arma que representa uma ameaça para toda a humanidade se cair em mãos erradas. Com o controle do futuro, a equipe parte em uma corrida mortal.

Data de lançamento: 13 de julho de 2023.

Barbie

A bonequinha favorita de todos finalmente chega aos cinemas, sendo um dos filmes mais esperados do ano, quem está empolgada? O fabuloso live-action retrata a história da Barbie interpretada por Margot Robbie, que depois de ser expulsa da Barbieland por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita, Barbie vai para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade, junto com Ken.

Data de lançamento: 20 de julho de 2023.

Oppenheimer

O filme do aclamado diretor Christopher Nolan retrata a história do físico J. Robert Oppenheimer, que trabalha com uma equipe de cientistas durante o Projeto Manhattan, levando ao desenvolvimento da bomba atômica.

Data de lançamento: 20 de julho de 2023.