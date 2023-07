Roube o look: visuais inspirados em Barbie para aderir no dia a dia

Hi, Barbie! O filme mais aguardado do ano chegou às telonas no último dia 20 e já faturou mais de US$ 472 milhões, três vezes o valor gasto para produzir o longa.

Seu inegável sucesso reverberou para outros setores, entre eles a moda. Vestidos rosas, conjuntinhos combinando e muito glitter dominaram o guarda-roupas de mulheres, sem distinção de idade. Se você busca fazer parte do grupo, chegou ao lugar certo – e quem não quer roubar o look de Margot Robbie, não é mesmo?

Aquele amado Aerolook

Não importa se é para ao aeroporto, jantar ou mesmo trabalho, o combo calça jeans mais blazer é sempre uma ótima escolha. Um salto bege com preto e uma bolsa podem incrementar ainda mais a esse visual.

Barbie solar

Quem não ama um conjunto? Se for de alfaiataria, então, a aposta é mais do que certa! Acrescente um salto branco e uma bolsa de pelinhos para elevar a combinação.

Bem delicada!

Para quem ama um visual fofo, esta escolha é perfeita: junte uma saia metalizada com uma blusa de tricô, uma meia de cano alto roxa e um salto clássico.