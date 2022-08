Após sair da tutela, Britney Spears lançará música com Elton John

Nesta segunda-feira (08), os representantes de Britney Spears e Elton John emitiram um anúncio que confirma o remake da música “Tiny Dancer“, de Elton, lançada em 1971. A nova versão se chama “Hold Me Closer” e deve agraciar os ouvidos dos fãs nos próximos dias.

De acordo com relatos, eles se encontraram em meados de julho em um estúdio de gravação localizado em Beverly Hills. Andrew Watt, vencedor do Grammy, que já trabalhou com Miley Cyrus, Justin Bieber, Pearl Jam, Ozzy Osbourne e outros grandes nomes da música, foi o responsável por supervisionar a sessão da nova faixa.

A colaboração marca o primeiro retorno de Britney a gravar músicas desde que sua tutela foi encerrada em novembro de 2021. Além disso, é o primeiro lançamento após seu último álbum “Glory”, lançado em 2016.

A cantora ficou sob tutela de seu pai por mais de 13 anos, período em que foi obrigada a realizar as vontades de próprio pai, Jamie Spears. Após um testemunho que chocou os fãs, Britney contratou um advogado que a ajudou a sair do acordo.

O pai da estrela pop foi suspenso pelo tribunal em setembro do ano passado e a tutela foi completamente encerrada em novembro do mesmo ano. Ainda assim, ela continua na batalha legal contra seu pai e ex-gerente de negócios sobre suas finanças e alegações de comportamentos abusivos na tutela.

No tribunal, Britney testemunhou que foi forçada a trabalhar contra sua própria vontade de 2008 a 2021. Seu advogado ainda afirmou que o pai roubou milhões de dólares, frutos do trabalho de anos da artista, que foi forçada a sair em turnê.

A notícia da gravação é uma surpresa bem-vinda para os fãs da cantora que anseiam pela sua volta aos palcos. O pré-save da música já pode ser feito nas plataformas de streaming.