Olivia Newton-John, estrela de Grease, morre aos 73 anos

A atriz e cantora britânica Olivia Newton-John, que coleciona inúmeros trabalhos icônicos em sua carreira — como “Grease” — faleceu aos 73 anos. Ela havia recebido um diagnóstico de câncer de mama com metástase no osso sacro em 2018, após ter vencido outros tumores em 1992 e 2015.

Em entrevista ao portal TMZ, o marido de Olivia, John Easterling, afirmou que ela morreu de maneira pacífica, em seu rancho no sul da Califórnia na manhã desta segunda-feira (8), cercada por familiares e amigos.

Apesar da causa do falecimento ainda não ter sido confirmada oficialmente, acredita-se que o óbito tenha sido consequência de sua luta de quase 30 anos contra o câncer. Atualizaremos a nota assim que mais detalhes forem revelados.

Carreira de Olivia Newton-John

Apesar de ter iniciado sua carreira em 1971 através do “Eurovision”, renomada competição musical da Europa, Olivia estourou mundialmente em 1978 após estrelar o blockbuster “Grease – Nos Tempos da Brilhantina”, que se tornou um dos musicais mais bem-sucedidos de todos os tempos.

Logo em seguida, ela emplacou hits como “Physical” e “Hopelessly Devoted to You”, que dominaram as paradas musicais do mundo inteiro. Em toda a sua carreira, Olivia vendeu mais de cem milhões de discos e venceu quatro Grammys.